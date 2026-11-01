به گزارش خبرنگار مهر، گردهمایی فاطمیون با حضور رؤسا و مسئولین هیئات مذهبی و مواکب حسینی شیراز روز سه‌شنبه ۱۲ آبان در تالار حافظ این کلان‌شهر برگزار می‌شود.

این مراسم با شعار «با بیرق خون‌خواهی، ما لشکر زهرایی‌ایم» برگزار و آیت‌الله لطف‌الله دژکام، نماینده ولی‌فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز، به همراه جمعی از مسئولان حضور خواهند داشت.

ستاد مردمی ایام فاطمیه شیراز از رؤسا، مداحان و اعضای هیئات مذهبی و مواکب دعوت کرده است با حضور در این گردهمایی، در برنامه‌های سوگواری و تبلیغی ایام فاطمیه مشارکت کنند.