به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی شهردار تهران در اختتامیه نشست سالانه اتحادیه انجمن‌های دانشجویان مستقل با اشاره به توانمندی‌های نظامی کشور اظهار کرد: ما برای عبور از این شرایط، در حوزه نظامی دست‌مان پر است؛ به‌گونه‌ای که در برابر هر ضربه‌ای که وارد کنند، ضربه محکم‌تری دریافت خواهند کرد. امروز این موضوع برای آن‌ها مشخص شده است. اگر تا چندی پیش تنگه هرمز به مسیری محدود برای عبور کشتی‌ها تبدیل شده بود، با اراده ایران برای بستن این تنگه، دیروز اعلام شد که تردد در آن به صفر رسیده است.

وی افزود: چند هفته پیش توفیق داشتم از محلی بازدید کنم که بخشی از روند اداره صحنه نبرد در خلیج فارس در آن به تصویر کشیده و تصمیم‌گیری‌ها در آنجا انجام می‌شد. اشراف نیروهای نظامی در این حوزه کامل و دقیق است. حتی زمانی که خدمت سردار عظمایی بودیم، ایشان اشاره می‌کرد که در این بخش، خط ارتباطی مستقیمی وجود دارد و از سوی کشورهای طرف مقابل، تماس‌هایی برقرار می‌شود و به‌طور مستمر پیام‌هایی ردوبدل می‌کنند و از ما می‌خواهند کوتاه بیاییم؛ این موضوع نشان می‌دهد که آن‌ها و اربابان‌شان در موضع ضعف قرار گرفته‌اند.

شهردار تهران با اشاره به احتمال اقدام نظامی از سوی طرف مقابل گفت: ممکن است آن‌ها دست به خطایی بزنند؛ برای مثال، نتانیاهو پنجم آبان، یعنی چهار روز دیگر، انتخابات دارد و در آمریکا نیز ۱۲ روز دیگر انتخابات برگزار می‌شود و ممکن است بخواهند دست به اقدام نادرستی بزنند؛ اما با توجه به دستاوردهای اخیر در حوزه نظامی که طی همین چند هفته از آن‌ها رونمایی شد، عملاً آن‌ها خود را باخته‌اند و نمی‌توانند اراده‌شان را به ما تحمیل کنند.