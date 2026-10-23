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۱ آبان ۱۴۰۵، ۱۷:۰۶

توقف موقت فعالیت چهار فرودگاه مسکو

توقف موقت فعالیت چهار فرودگاه مسکو

فعالیت چهار فرودگاه مسکو در پی افزایش احتمال حملات اوکراین متوقف شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، سازمان هوانوردی فدرال روسیه اعلام کرد که در پی افزایش احتمال حمله اوکراین و در اقدامی پیشگیرانه فعالیت چهار فرودگاه مسکو به ‌طور موقت متوقف شده است.

بر اساس این گزارش، حریم هوایی مسکو پایتخت روسیه بسته شد و در فرودگاه شرمتیوو وضعیت هشدار هوایی اعلام شد. مدیریت فرودگاه شرمتیوو از مسافران خواسته است به نزدیکترین مناطق امن بروند یا به مکان‌های پناه‌گیری مراجعه کنند.

شهردار مسکو هم گفت که هشت فروند پهپاد اوکراینی که به سمت پایتخت در حرکت بودند، سرنگون شدند.

وزارت دفاع روسیه نیز اعلام کرد که تبادل اسرای نظامی با اوکراین انجام دادیم که شامل ۲۷۰ نفر از هر طرف بود.

کد مطلب 6987263

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