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۱ آبان ۱۴۰۵، ۱۷:۵۰

۳۴ کشته و زخمی در حمله به یک کلیسا در اردن+ فیلم

۳۴ کشته و زخمی در حمله به یک کلیسا در اردن+ فیلم

سخنگوی دولت اردن اعلام کرد که در حمله به محوطه یک کلیسا در استان الکرک، ۶ نفر کشته و دست‌کم ۲۸ تن زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سخنگوی دولت اردن اعلام کرد که آمار قربانیان تیراندازی در محوطه کلیسایی در استان الکرک در جنوب این کشور، به ۶ کشته و ۲۸ زخمی رسیده است.

رسانه های رسمی اردن اعلام کردند عاملان حمله به کلیسای الکرک به مدت پنج دقیقه پیوسته تیراندازی و سپس فرار کردند.

یک منبع رسمی اردنی هم تأکید کرد که عاملان اقدام تروریستی در شهر الکرک دارای گرایش تکفیری هستند.

بر اساس گزارش رسانه ها، کانال‌های نزدیک به داعش هم تصاویر حمله به کلیسای الکرک اردن را منتشر کردند.

این تحولات در حالی است که بیمارستان الکرک از شهروندان درخواست اهدای خون کرده است.

کد مطلب 6987274

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