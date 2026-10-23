به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال زنان سپاهان اصفهان و گل‌گهر سیرجان در چارچوب هفته

پنجم لیگ برتر عصر جمعه یکم آبان در ورزشگاه قدس اصفهان برگزار شد.

زهره کودایی، کردی، فاطمه امیری، کوثر عنبری، هانیه علیمردانی، الهام فرهمند، ثنا صادقی، نرگس سبکتکین، زهرا معصومی، نازنین مردانی و فاطمه قاسمی شاگردان بیان محمودی در تیم سپاهان بودند.

نیمه نخست این دیدار با تساوی بدون گل خاتمه یافت؛ در نیمه دوم دو تیم تلاش بیشتری برای گشودن دروازه‌ها کردند که نتیجه‌ای در بر نداشت و این دیدار با تساوی بدون گل به پایان رسید.

تیم فوتبال سپاهان در هفته ششم لیگ برتر میزبان خاتون بم خواهد بود.