به گزارش خبرنگار مهر، تامین به موقع نهاده کشاورزی اعم از بذر، کود، آفت‌کش و... از ضروریات حوزه کشت بوده، به طوری که اگر بذر در زمان خودش کاشته نشود، سبز نمی‌شود. همچنین اگر کود شیمیایی در زمان مقرر به گیاه نرسد محصول سبز شده از بین می‌رود.

برخی کشاورزان گلایه دارند با وجود آمدن پیامک مبنی بر فروش نهاده، با مراجعه به کارگذاری مربوطه اعلام می‌شود، موجودی ندارند. از فاصله ارسال پیامک تا زمان خرید ۳ روز مهلت وجود دارد و پس از گذشت این زمان، مراحل ثبت مجدد باید انجام شود که این نیز زمان‌بر است. در نتیجه، بسیاری از بهره‌برداران برای از دست ندادن زمان کشت، ناچار هستند این نهاده‌ها را از بازار آزاد با قیمت بالاتر تهیه کنند.

علی‌قلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران درباره نهاده‌های کشاورزی به خبرنگار مهر، گفت: تخصیص نهاده کشاورزی به کشاورزان به این شکل انجام می‌شود که ابتدا بهره‌برداران درخواست خود را مبنی بر نیاز، ثبت می‌کنند؛ در ادامه حواله الکترونیکی صادر می شود که مدت اعتبار آن ۳ روز است.

وی ادامه داد: ممکن است بهره‌بردار به هر دلیلی که عمدتا نقدینگی است، روز سوم به کارگذاری مورد نظر مراجعه کند و کود نباشد. از زمان صدور حواله نیز چون ۳ روز می‌گذرد، این حواله باطل شده و باید از نو ثبت درخواست شود.

وی درباره این چالش کشاورزان، افزود: مشکل در فرایند توزیع است زیرا صدور حواله معمولا بیش از موجودی است و هر کس زودتر اقدام کند می‌تواند نهاده مورد نیاز خود را خریداری کند.

این مسئول صنفی اظهار کرد: در واقع، میزان موجودی و خرید محصولات رصد و به‌روزرسانی نمی‌شود؛ از این‌رو، با مراجعه کشاورزان در ساعت‌های پایانی معمولا اعلام می‌شود، محصول مورد نظر موجود نیست.