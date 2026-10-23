https://mehrnews.com/x3dqd6 ۱ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۳۴ کد مطلب 6987404 استانها خراسان شمالی استانها خراسان شمالی ۱ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۳۴ دویست و بیست و هفتمین موج حضور بجنوردیها در میدان بجنورد- در این ویدئو دویست و بیست و هفتمین موج حضور بحنوردیها در میدان مشاهده میکنید. دریافت 11 MB کد مطلب 6987404 کپی شد مطالب مرتبط میدان داری رشتیها در قرار ۲۳۷ با توسل به امام زمان(عج) اتحاد و همدلی مردم ارومیه در شب ۲۳۷ اجتماع شبانه با حال و هوای فاطمیه قرار شبانه مردم سلماس در شب ۲۳۷ با حال و هوای فاطمی گلستانیها بار دیگر در تجمع شبانه به میدان آمدند برچسبها بجنورد استان خراسان شمالی تجمع مردمی
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