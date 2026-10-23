به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهرانگیز جمعه شب در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت برنامه‌های قرآنی در اصلاح و تربیت زندانیان اظهار کرد: حمایت از مددجویانی که در مسیر اصلاح رفتار و فعالیت‌های فرهنگی و قرآنی گام برمی‌دارند، از اولویت‌های دستگاه قضایی استان است.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر، افزود: انس با قرآن کریم و فراگیری آموزه‌های این کتاب آسمانی می‌تواند در تقویت ارزش‌های اخلاقی، اصلاح رفتار و بازگشت سالم زندانیان به خانواده و جامعه نقش مؤثری داشته باشد.

مهرانگیز با اشاره به بازدیدهای مستمر از زندان‌های استان و بررسی وضعیت قضایی مددجویان بیان کرد: افرادی که از رفتار مناسب برخوردارند، از عملکرد گذشته خود ابراز ندامت می‌کنند و در برنامه‌های اصلاحی و تربیتی مشارکت دارند، در صورت برخورداری از شرایط قانونی می‌توانند از تسهیلاتی همچون آزادی مشروط، رأی باز و تخفیف مجازات استفاده کنند.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر ادامه داد: در بررسی پرونده یکی از زندانیان که طی دوران حبس موفق به حفظ قرآن کریم شده بود، با احراز شرایط قانونی، دستور مساعدت برای فراهم شدن زمینه آزادی وی صادر شد.

وی توسعه فعالیت‌های قرآنی در زندان‌های استان را از راهکارهای مؤثر در بازپروری زندانیان دانست و خاطرنشان کرد: گسترش برنامه‌های فرهنگی و قرآنی می‌تواند به اصلاح مددجویان، کاهش آسیب‌های اجتماعی و تسهیل بازگشت آنان به زندگی عادی کمک کند.