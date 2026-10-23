به گزارش خبرنگار مهر، محمد حیدری شامگاه جمعه در دیدار با همسر و فرزند شهید غلام قاسمی، ضمن ابلاغ سلام رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، اظهار کرد: تکریم خانواده‌های شهدا تنها به دیدار و تجلیل محدود نمی‌شود، بلکه پیگیری مشکلات و تلاش برای بهبود شرایط زندگی آنان بخش مهمی از مسئولیت خادمان جامعه ایثارگری است.

وی با اشاره به جایگاه والای شهدا در حفظ استقلال و امنیت کشور افزود: سرکشی منظم از خانواده‌های معظم شهدا و پیگیری مسائل آنان باید با جدیت ادامه یابد تا خدمات ارائه‌شده متناسب با نیازها و مطالبات این خانواده‌ها باشد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر خاطرنشان کرد: خدمت به یادگاران شهدا، علاوه بر انجام یک وظیفه مسئولیتی، اقدامی ارزشمند در پاسداشت فرهنگ ایثار و فداکاری و حفظ پیوند جامعه با آرمان‌های شهداست.

این دیدار در شامگاه جمعه و همزمان با ایام سوگواری دهه نخست فاطمیه، با حضور جعفر پورکبگانی، نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان بنیاد شهید استان برگزار شد.