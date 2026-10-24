کریمی: تعهد اشتغال بخش کشاورزی کرمانشاه ۱۰۵ درصد محقق شد

سعید کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت اشتغال بخش کشاورزی شهرستان کرمانشاه اظهار کرد: بر اساس گزارش‌های ثبت‌شده، ۲۲۵ نفر در سامانه رصد اشتغال به ثبت رسیده‌اند که این میزان معادل ۱۰۵ درصد تعهد تعیین‌شده برای این بخش است.

وی در ادامه به روند پرداخت تسهیلات مصوب سفر ریاست جمهوری در حوزه کشاورزی اشاره کرد و افزود: از مجموع ۳۵۳ پرونده مصوب، تاکنون تسهیلات ۱۴۰ پرونده به ارزش حدود ۹۰۰ میلیارد تومان از سوی بانک‌های سپه، صادرات، کشاورزی و ملی و همچنین صندوق کارآفرینی امید پرداخت شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با بیان اینکه بخشی از پرونده‌ها همچنان در مراحل اداری و تأمین اعتبار قرار دارند، تصریح کرد: ۲۱۹ پرونده دیگر با اعتباری بالغ بر ۴.۳ همت، در انتظار تکمیل مدارک از سوی متقاضیان یا تأمین منابع مالی هستند و پیگیری‌ها برای تسریع در روند رسیدگی و پرداخت این تسهیلات ادامه دارد.

کریمی با تأکید بر ضرورت استفاده مؤثر از اعتبارات پیش‌بینی‌شده بیان کرد: در این زمینه بر جایگزینی پرونده‌هایی که امکان دریافت تسهیلات را ندارند با طرح‌های جدید و واجد شرایط تأکید شده است تا منابع موجود به طرح‌هایی اختصاص یابد که قابلیت اجرا دارند و می‌توانند به سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال در بخش کشاورزی کمک کنند.