به گزارش خبرنگار مهر، نشست پیگیری و تسریع در پرداخت تسهیلات به بخش اشتغال و تولید استان صبح یکشنبه به ریاست منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه و با حضور سرپرست معاونت اقتصادی استانداری، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و جمعی از مدیران دستگاه‌های اقتصادی استان برگزار شد.

استاندار کرمانشاه در این نشست با اشاره به بررسی آخرین وضعیت تسهیلات مصوب سفر رئیس‌جمهور به استان اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های واحدهای تولیدی و طرح‌های اشتغال‌زای استان، کندی روند پرداخت تسهیلات مصوب است که باید با همکاری دستگاه‌های مرتبط و بانک‌های عامل برطرف شود.

وی با ابراز نارضایتی از طولانی شدن برخی مراحل بانکی افزود: لازم است وضعیت پرونده‌های مهم و اولویت‌دار تسهیلات ظرف ۴۸ ساعت آینده جمع‌بندی و برای پیگیری ویژه و مطالبه از بانک‌ها در پایتخت ارائه شود تا روند پرداخت‌ها با سرعت بیشتری دنبال شود.

حبیبی با تأکید بر پیگیری مستمر روند پرداخت تسهیلات گفت: تأخیر در پرداخت تسهیلات مصوب به معنای از دست رفتن فرصت‌های اشتغال برای جوانان استان است و بانک‌های عامل نباید پشت فرآیندهای اداری طولانی پنهان شوند. گزارش‌های به‌روز از وضعیت پرداخت تسهیلات باید به صورت روزانه پیگیری و ارائه شود.

استاندار کرمانشاه همچنین با اشاره به اختیارات تفویض‌شده از سوی رئیس‌جمهور و هیئت دولت به استانداران خاطرنشان کرد: این اختیارات فرصتی مهم برای استان‌های مرزی مانند کرمانشاه است و باید از این ظرفیت برای تسهیل مسیر سرمایه‌گذاری و رونق تولید در استان استفاده شود.

وی در ادامه بر ضرورت تسریع در بهره‌مندی مردم استان از مزایای منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قصرشیرین تأکید کرد و گفت: منطقه آزاد قصرشیرین می‌تواند نقش مهمی در توسعه تجارت با کشور عراق ایفا کند و نباید ظرفیت‌های آن بلااستفاده باقی بماند.

حبیبی همچنین با اشاره به پروژه دهکده لجستیک افزود: این پروژه به عنوان یکی از زیرساخت‌های مهم توسعه تجارت مرزی در استان در حال پیگیری است و می‌تواند نقش مؤثری در تقویت زنجیره حمل‌ونقل و تجارت منطقه‌ای ایفا کند.