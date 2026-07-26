کرمانشاه رتبه دوم جذب تسهیلات مکانیزاسیون کشاورزی را کسب کرد

سعید کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر از کسب رتبه دوم کشور توسط این استان در جذب تسهیلات طرح توسعه مکانیزاسیون کشاورزی خبر داد و اظهار کرد: استان کرمانشاه در سال جاری عملکرد مطلوبی در جذب اعتبارات این بخش داشته و توانسته جایگاه دوم کشور را به خود اختصاص دهد.

وی با اشاره به اعتبارات اختصاص‌یافته به استان افزود: اعتبار ابلاغی طرح توسعه مکانیزاسیون کشاورزی برای استان کرمانشاه در سال جاری ۲۵۳ میلیارد تومان است که تا اول تیرماه، ۵۶ میلیارد تومان از این اعتبار جذب شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با قدردانی از پیگیری‌های به‌موقع اداره مکانیزاسیون، معاونت بهبود تولیدات گیاهی، همکاران مدیریت‌های جهاد کشاورزی شهرستان‌ها و همکاری بانک کشاورزی، اظهار کرد: هماهنگی و تعامل میان بخش‌های مختلف موجب شده روند جذب تسهیلات با سرعت مناسبی دنبال شود و استان در سطح کشور به جایگاه قابل قبولی دست یابد.

کریمی با تأکید بر ضرورت تداوم این روند گفت: تلاش خواهیم کرد ضمن جذب کامل اعتبار ابلاغی، با توجه به ظرفیت‌ها و عملکرد مطلوب استان، سهمیه مازاد تسهیلات نیز از مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی درخواست و جذب شود.

وی بر لزوم دقت در فرآیند تشکیل پرونده و شناسایی متقاضیان واجد شرایط تأکید کرد و افزود: تسهیلات باید در مسیر توسعه مکانیزاسیون نوین و ارتقای بهره‌وری بخش کشاورزی هزینه شود و به همین منظور، ادوات انتخابی باید از فناوری‌های روز برخوردار بوده و با اصول کشاورزی حفاظتی سازگار باشند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه، نوسازی ناوگان برداشت را یکی از اولویت‌های مهم استان عنوان کرد و گفت: جذب کمباین‌های برداشت برای بازسازی ناوگان فرسوده و افزایش کیفیت و سرعت عملیات برداشت محصولات کشاورزی، از اولویت‌های اصلی در تخصیص این تسهیلات است.

کریمی در پایان خاطرنشان کرد: ادوات مشمول این تسهیلات شامل انواع بذرکارها، سمپاش‌ها، چیزل، خاکورزهای مرکب، ست‌های برداشت، بیلر، ریزدانه‌کار، پهپادهای کشاورزی و کمباین‌های برداشت است که استفاده از آنها نقش مهمی در افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های تولید و توسعه کشاورزی مکانیزه در استان خواهد داشت.