حبیبی: تسریع پرداخت تسهیلات تبصره ۱۵ ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی عصر شنبه در نشست کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان با اشاره به دیدار خود با سرکنسول جدید عراق، بر اهمیت توسعه دیپلماسی اقتصادی و گسترش همکاری‌های تجاری و علمی با این کشور تأکید کرد.

وی اظهار داشت: استفاده مؤثر از ظرفیت کنسولگری می‌تواند روند صادرات و واردات را تسهیل کرده و به روان‌سازی مبادلات مرزی کمک کند.

استاندار کرمانشاه در ادامه با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای تسهیلات تبصره ۱۵ گفت: مدیران مربوطه باید با حضور میدانی در شبکه بانکی، روند جذب اعتبارات را تا پایان اردیبهشت‌ماه نهایی کنند و پرونده‌های دارای نقص نیز بدون تأخیر اصلاح یا جایگزین شوند.

حبیبی افزود: مدیران عامل بانک‌ها موظف‌اند برای پرداخت حداکثری تسهیلات در این بخش دستورات لازم را صادر کنند تا منابع مصوب در کوتاه‌ترین زمان به متقاضیان واجد شرایط اختصاص یابد.

وی از اعزام تیمی تخصصی از مدیران اقتصادی و بانکی استان به تهران خبر داد و گفت: پرونده‌هایی که پس از بررسی کارشناسی به مرکز ارسال شده‌اند، باید به‌صورت حضوری پیگیری شوند تا منابع مرتبط با مصوبات سفر دولت تعیین تکلیف شود.

استاندار کرمانشاه همچنین تأکید کرد: پرونده‌هایی که امکان تکمیل یا پرداخت ندارند نباید در بانک‌ها معطل بمانند و لازم است سریعاً به دستگاه‌های اجرایی بازگردانده شوند تا امکان جایگزینی و تسریع فرآیند فراهم شود.

وی در پایان با اشاره به تعهدات بانک سینا خاطرنشان کرد: معرفی طرح‌های جدید به ارزش ۳۰ هزار میلیارد ریال در دستور کار قرار دارد و عملکرد دستگاه‌ها و بانک‌ها به‌صورت مستمر و دوره‌ای ارزیابی خواهد شد تا روند اشتغال و سرمایه‌گذاری استان به دقت پایش شود.