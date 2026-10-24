جمع آوری ۱۸۳ نفر از اتباع بیگانه و غیرمجاز در چابهار

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین میرصوفی صبح شنبه به خبرنگاران گفت: در راستای طرح برخورد با مخلان نظم، امنیت طرح اجتماعی با رویکرد محله محور طی هفته گذشته در این شهرستان اجرا شد.

فرمانده انتظامی شهرستان چابهار افزود: در نتیجه اجرای این طرح، تعداد ۳۳ نفر سارق، ۴۴ نفر معتاد متجاهر و تعداد ۱۸۳ نفراتباع بیگانه و غیرمجاز و ۱۴ نفر خرده فروش مواد مخدر دستگیر شدند.

میر صوفی در ادامه دستاورد های این طرح خاطرنشان کرد: کشف مقدار ۲کیلو و ۳۰۰ گرم انواع مواد مخدر، کشف ۷ قبضه سلاح و تعداد ۵۲ دستگاه خودرو و ۶۰ دستگاه موتورسیکلت متخلف توقیف و روانه پارکینگ شد.