ایرج زینی وند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت تغذیه سالم دانش‌آموزان اظهار کرد: طرح توزیع شیر مدارس امسال نیز مانند سال‌های گذشته با هدف ارتقای سلامت نسل آینده اجرایی می‌شود و بر همین اساس، جامعه هدف این طرح به طور کامل شناسایی شده است.

وی با اشاره به گستردگی این طرح افزود: بیش از ۶۰ هزار دانش‌آموز دوره ابتدایی در مدارس دولتی و شبانه‌روزی، همراه با دانش‌آموزان دوره متوسطه اول و دوم تحت پوشش این برنامه قرار می‌گیرند تا تمامی مقاطع تحصیلی از این ماده غذایی مغذی بهره‌مند شوند.

زینی‌وند با اشاره به زمان‌بندی دقیق توزیع تصریح کرد: توزیع شیر از ۱۵ آبان‌ماه به طور رسمی آغاز می‌شود و در طول سال تحصیلی حدود ۳۰ وعده در نظر گرفته شده که این وعده‌ها به صورت هفته‌ای دو بار در روزهای یکشنبه و سه‌شنبه در بین دانش‌آموزان توزیع می‌شود.

مدیرکل آموزش و پرورش ایلام با اشاره به توزیع سایر اقلام مغذی خاطرنشان کرد: در کنار شیر، امسال ۳۰ درصد بسکویت غنی‌شده نیز بر اساس شرایط بازار و با هدف تنوع‌بخشی به تغذیه دانش‌آموزان در اختیار آنان قرار می‌گیرد.

وی در پایان تاکید کرد: امیدواریم با اجرای منظم این طرح و همکاری مدارس، شاهد بهبود شاخص‌های سلامت و ارتقای سطح تغذیه در بین دانش‌آموزان استان باشیم.