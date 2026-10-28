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۶ آبان ۱۴۰۵، ۱۵:۱۹

کلاهبردار با رسید جعلی بانکی در دشتستان دستگیر شد

کلاهبردار با رسید جعلی بانکی در دشتستان دستگیر شد

بوشهر- رئیس پلیس آگاهی استان بوشهر، از شناسایی و دستگیری یک کلاهبردار توسط کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان دشتستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عبدالمجید برزگر ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در تشریح این خبر اظهار کرد: متهم پس از خرید کالا از طلافروشان، با ارائه رسید جعلی بانکی و فریب فروشندگان، طلا و جواهرات خریداری‌شده را تحویل گرفته و از محل متواری می‌شد که با انجام اقدامات فنی و علمی، توسط کارآگاهان شعبه مبارزه با جرائم جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی شناسایی و دستگیر شد.

وی گفت: متهم تا این لحظه به ۴ فقره کلاهبرداری به این شیوه اقرار کرده است و با قرار مناسب روانه زندان شد.

رئیس پلیس آگاهی استان بوشهر در پایان به شهروندان و به‌ویژه صنف طلافروشان توصیه کرد: از تحویل کالا پیش از اطمینان از واریز قطعی وجه توسط خریدار به حساب بانکی خودداری کرده و صرفاً به تصویر یا پیامک رسید پرداخت اکتفا نکنند.

کد مطلب 6992780

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