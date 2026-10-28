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۶ آبان ۱۴۰۵، ۱۵:۱۸

جزئیات راهپیمایی ۱۳ آبان در بوشهر

جزئیات راهپیمایی ۱۳ آبان در بوشهر

بوشهر- رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان بوشهر گفت: راهپیمایی ۱۳ آبان از ساعت ۸:۳۰ صبح از میدان قدس بوشهر آغاز می‌شود و هماهنگی‌های لازم در حال انجام است.

به گزارش خبرنگار مهر، تیمور یزدان‌شناس ظهر چهارشنبه در نشست هماهنگی راهپیمایی ۱۳ آبان، با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی منسجم برای برگزاری باشکوه این مراسم گفت: تلاش شده است با بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی، راهپیمایی امسال با محتوای مناسب و انعکاس رسانه‌ای در سطح ملی برگزار شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان بوشهر با اشاره به جایگاه تاریخی بوشهر در مبارزه با استعمار و نقش شهید رئیسعلی دلواری در مقابله با استعمار انگلیس اظهار کرد: با توجه به اهمیت راهبردی خلیج فارس، برگزاری این مراسم در جوار این پهنه راهبردی، فرصتی برای نمایش هویت تاریخی بوشهر و تأکید بر اقتدار و منافع ملی ایران است.

یزدان‌شناس از دعوت سردار محبی، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، برای سخنرانی در این مراسم خبر داد و افزود: راهپیمایی ۱۳ آبان از ساعت ۸:۳۰ صبح از میدان قدس آغاز می‌شود و هماهنگی‌های لازم برای آماده‌سازی جایگاه، سامان‌دهی مسیر و فراهم‌کردن امکانات موردنیاز شرکت‌کنندگان در حال انجام است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان بوشهر اعلام کرد: مشارکت دستگاه‌های اجرایی، فرهنگی و آموزشی، به‌ویژه مدارس، نقش مهمی در ارتقای محتوای فرهنگی مراسم و تبیین آرمان‌های انقلاب اسلامی و پیام استکبارستیزی برای نسل جوان دارد.

کد مطلب 6992774

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