معافیت مالیاتی مشاغل یزد با فروش کمتر از ۷۲۰ میلیارد ریال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره‌کل امور مالیاتی استان یزد، محسن مرداسی اظهار کرد: دستورالعمل مالیات مقطوع صاحبان مشاغل برای عملکرد سال ۱۴۰۴، در چارچوب ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم و با هدف تسهیل فرآیندهای مالیاتی و تکریم مؤدیان صادر شده است.

وی افزود: صاحبان مشاغلی که مجموع فروش کالا و خدمات آن‌ها در سال ۱۴۰۴ کمتر از ۷۲۰ میلیارد ریال باشد و فرم مالیات مقطوع برای آن‌ها در درگاه ملی خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور بارگذاری شده باشد، مشمول تبصره ماده ۱۰۰ هستند و از نگهداری اسناد و مدارک و ارائه اظهارنامه مالیاتی برای این عملکرد معاف می‌شوند.

مدیرکل امور مالیاتی استان یزد با اشاره به بارگذاری تدریجی فرم‌ها گفت: مؤدیان می‌توانند پس از دریافت پیامک اطلاع‌رسانی، با مراجعه به درگاه رسمی سازمان امور مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir، فرم مربوط را مشاهده و تأیید کنند. افرادی که مالیات آن‌ها صفر تعیین شده است، نیازی به اقدام حضوری یا الکترونیکی ندارند و پرونده آن‌ها طبق فرآیند قانونی تعیین تکلیف می‌شود.

مرداسی ادامه داد: در صورتی که فرم تبصره ماده ۱۰۰ تا ۱۵ آبان ۱۴۰۵ بارگذاری نشود، مؤدی باید حداکثر تا ۳۰ آبان همان سال، اظهارنامه مالیاتی خود را از طریق تأیید یا تکمیل اظهارنامه پیش‌فرض سازمان یا تسلیم اظهارنامه عادی ارائه کند.

وی درباره مؤدیان دارای فروش یا درآمد بیش از نصاب تعیین‌شده نیز گفت: برای این افراد، اظهارنامه مالیاتی پیش‌فرض بر اساس اطلاعات موجود تهیه و در درگاه الکترونیکی بارگذاری می‌شود. اظهارنامه‌هایی که مطابق ضوابط تأیید، تکمیل و تسلیم شوند، در چارچوب ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم کم‌ریسک تلقی شده و بدون رسیدگی پذیرفته می‌شوند.

مدیرکل امور مالیاتی استان یزد در پایان نسبت به پیامک‌های جعلی هشدار داد و تأکید کرد: پیامک‌های رسمی سازمان امور مالیاتی صرفاً از سرشماره MALIAT ارسال می‌شوند؛ بنابراین مؤدیان باید از ورود به لینک‌های ناشناس و ارائه اطلاعات شخصی به منابع نامعتبر خودداری کنند و برای انجام امور مالیاتی فقط به درگاه رسمی my.tax.gov.ir مراجعه کنند.