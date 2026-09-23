استفاده از موبایل در مدارس مکزیک محدود می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این درحالی است که نگرانی ها درباره تاثیرات مدت زمان استفاده از دستگاه های دیجیتال بر کودکان افزایش یافته است.

مکزیک با وضع این قوانین جزو کشورهایی قرار می گیرد که سعی دارند مرزهای شفاف تری حول دسترسی کودکان به موبایل و شبکه های اجتماعی رسم کنند. همزمان دولت های جهان نیز درباره وضع محدودیت های جدید بر استفاده از فناوری در مدارس و فضای آنلاین بحث و گفتگو می کنند.

کلودیا شینباوم رئیس جمهور مکزیک اعلام کرد مقام آموزشی کشور به تجمیعی درباره این اقدام دست یافته اند. به گفته او دبیرستان ها محدودیت های مخصوص خود را مشخص می کنند تا استفاده ایمن و مسئولانه از دستگاه ها برای مقاصد آموزشی تضمین شود. دانشگاه ها نیز تشویق می شوند استفاده مسئولانه برای شهروندی دیجیتال مبتنی بر اخلاق و تفکر انتقادی را ترویج کنند.

ماریو دلگادو وزیر آموزش مکزیک در این باره گفت: این توافقنامه گامی بنیادین در جهت صیانت از حقوق کودکان، نوجوانان و کاربران جوان از طریق ارتقای سلامت ذهنی، یادگیری و رشد کلی انجام می شود و همزمان تمرکز، تعامل انسانی و جوامع را قدرتمندتر می کند.

سال گذشته استرالیا به نخستین کشوری تبدیل شد که شبکه های اجتماعی را برای کاربران زیر ۱۶ سال ممنوع می کند و پس از آن چند کشور دیگر نیز از این روند پیروی کردند.