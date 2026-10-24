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۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۵۴

محکومیت ۲ هزار و ۹۳۴ میلیارد ریالی متخلفان در کردستان

محکومیت ۲ هزار و ۹۳۴ میلیارد ریالی متخلفان در کردستان

سنندج- مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان از مختومه شدن ۷ هزار و ۲۵۲ پرونده تخلف و محکومیت ۲ هزار و ۹۳۴ میلیارد ریالی متخلفان در هفت ماهه امسال خبر داد.

حسین رحیمیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در هفت ماهه امسال، ۷ هزار و ۴۷۸ پرونده در حوزه‌های مختلف تخلف به تعزیرات حکومتی وارد شده که از این تعداد، ۷ هزار و ۲۵۲ پرونده مختومه شده است.

وی افزود: از مجموع پرونده‌های وارده، ۴ هزار و ۲۰۵ پرونده مربوط به تخلفات کالا و خدمات، ۳ هزار و ۱۹۹ پرونده مربوط به قاچاق کالا و ارز و ۷۴ پرونده نیز مربوط به تخلفات بهداشتی بوده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان با اشاره به احکام صادرشده برای متخلفان بیان کرد: محکومیت‌های مالی در بخش کالا و خدمات ۲۳۴ میلیارد ریال و در حوزه قاچاق کالا و ارز ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال بوده که مجموع آن به ۲ هزار و ۹۳۴ میلیارد ریال می‌رسد.

انجام بیش از ۳ هزار بازرسی از واحدهای صنفی

رحیمیان با اشاره به اقدامات نظارتی انجام‌شده در بازار گفت: در این مدت، ۵۴۲ اکیپ گشت در مجموع ۳ هزار و ۳۳۰ بازرسی از واحدهای صنفی و اقتصادی انجام داده‌اند که در نتیجه آن، یک‌هزار و ۸۵ واحد متخلف شناسایی شده است.

وی ادامه داد: در جریان بازرسی‌ها، نانوایی‌ها با ۶۵۷ مورد، خواروبارفروشی‌ها با ۳۴۲ مورد، سوپرمارکت‌ها با ۲۹۶ مورد، واحدهای مرتبط با پرونده‌های مرغ با ۲۵۸ مورد و آرایشگاه‌های زنانه با ۱۸۸ مورد، بیشترین تعداد بازرسی را در میان گروه‌های اعلام‌شده داشته‌اند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان اضافه کرد: از نظر نوع فعالیت نیز یک‌هزار و ۵۲۱ بازرسی در واحدهای خرده‌فروشی، ۷۶۴ مورد در واحدهای خدماتی و ۱۷۸ مورد در واحدهای تولیدی انجام شده است.

ثبت ۱۳۲ تخلف توسط ناظران افتخاری

رحیمیان با اشاره به نقش ناظران افتخاری در شناسایی تخلفات بازار عنوان کرد: در این بخش ۹۲ شکایت دریافت و ۱۳۲ مورد تخلف ثبت شده است.

وی با بیان اینکه شکایت‌های ثبت‌شده موضوعاتی از جمله تقلب، گران‌فروشی و اخفا یا امتناع از عرضه کالا را دربرمی‌گیرد، گفت: در آمار اعلام‌شده، ۵۸ مورد تقلب، ۳۵ مورد گران‌فروشی و ۱۸ مورد اخفا یا امتناع از عرضه گزارش شده است.

وی همچنین از دریافت بیش از ۳ هزار گزارش از دستگاه‌ها و مراجع مرتبط خبر داد و افزود: ۲ هزار و ۱۸۰ گزارش از سازمان صنعت، معدن و تجارت، ۲۲۴ گزارش از جهاد کشاورزی و ۸۷۲ گزارش از اصناف دریافت شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان در پایان، تعداد پلمب‌های انجام‌شده در دوره هفت‌ماهه را ۹۰ مورد اعلام کرد.

کد مطلب 6987764

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