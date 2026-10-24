امدادرسانی نیروهای هلال احمر به ۲۲۳ مصدوم در ۷۲ ساعت گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین کبادی، با تشریح گزارش عملیات و خدمات امدادی در بازه زمانی ۲۹ مهر ماه تا یکم آبان ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: در این مدت ۵۲۱ نفر در حوادث مختلف مصدوم شدند که از این تعداد، ۱۷۴ نفر برای دریافت خدمات درمانی به مراکز درمانی منتقل و ۴۹ نفر نیز در محل حادثه از خدمات درمانی بهرمند شدند.همچنین نیروهای امدادی در ۲۷ مورد عملیات نجات فنی و رهاسازی مشارکت داشتند.

وی بیان داشت: سایر مصدومین با همکاری سایر دستگاه ها از خدمات امدادی بهرمند شدند.

معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر با اشاره به اقدامات امدادی انجام‌شده افزود: در این مدت، ۱۱ نفر به اماکن امن منتقل و ۸ نفر از خدمات اسکان اضطراری بهره‌مند شدند. همچنین آب‌گرفتگی ۱۱ باب منزل مسکونی تخلیه شد و ۲۰۹۵ نفر نیز اقلام امدادی دریافت کردند.

کبادی با تأکید بر ضرورت رعایت توصیه‌های ایمنی از سوی شهروندان، خواستار توجه جدی به هشدارهای هواشناسی، خودداری از تردد و توقف در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، رعایت سرعت مطمئنه و فاصله ایمن هنگام رانندگی و اطلاع از وضعیت راه‌ها و شرایط جوی پیش از آغاز سفر شد.

وی اعلام کرد: در عملیات‌های امدادی این بازه زمانی، ۱۱۷۴ نیروی عملیاتی در قالب ۵۵۱ تیم عملیاتی برای امدادرسانی و پاسخگویی به حوادث مشارکت داشتند.