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۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۲۹

امدادرسانی نیروهای هلال احمر به ۲۲۳ مصدوم در ۷۲ ساعت گذشته

امدادرسانی نیروهای هلال احمر به ۲۲۳ مصدوم در ۷۲ ساعت گذشته

معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر، از امدادرسانی نجاتگران هلال احمر به ۲۳۱ مصدوم طی ۷۲ ساعت گذشته در سطح کشور خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین کبادی، با تشریح گزارش عملیات و خدمات امدادی در بازه زمانی ۲۹ مهر ماه تا یکم آبان ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: در این مدت ۵۲۱ نفر در حوادث مختلف مصدوم شدند که از این تعداد، ۱۷۴ نفر برای دریافت خدمات درمانی به مراکز درمانی منتقل و ۴۹ نفر نیز در محل حادثه از خدمات درمانی بهرمند شدند.همچنین نیروهای امدادی در ۲۷ مورد عملیات نجات فنی و رهاسازی مشارکت داشتند.

وی بیان داشت: سایر مصدومین با همکاری سایر دستگاه ها از خدمات امدادی بهرمند شدند.

معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر با اشاره به اقدامات امدادی انجام‌شده افزود: در این مدت، ۱۱ نفر به اماکن امن منتقل و ۸ نفر از خدمات اسکان اضطراری بهره‌مند شدند. همچنین آب‌گرفتگی ۱۱ باب منزل مسکونی تخلیه شد و ۲۰۹۵ نفر نیز اقلام امدادی دریافت کردند.

کبادی با تأکید بر ضرورت رعایت توصیه‌های ایمنی از سوی شهروندان، خواستار توجه جدی به هشدارهای هواشناسی، خودداری از تردد و توقف در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، رعایت سرعت مطمئنه و فاصله ایمن هنگام رانندگی و اطلاع از وضعیت راه‌ها و شرایط جوی پیش از آغاز سفر شد.

وی اعلام کرد: در عملیات‌های امدادی این بازه زمانی، ۱۱۷۴ نیروی عملیاتی در قالب ۵۵۱ تیم عملیاتی برای امدادرسانی و پاسخگویی به حوادث مشارکت داشتند.

کد مطلب 6987825

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