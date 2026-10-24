قاچاقچی کالا در دورود به پرداخت بیش از ۱۶ میلیارد ریال جریمه محکوم شد

به گزارش خبرگزاری، قهرمان شاهی اظهار کرد: پرونده قاچاق پنج دستگاه ماینر و اقلام دیگری شامل ۲۶۱ هزار و ۴۰۰ عدد و چهار عدد سیمی باربیکیو، به ارزش ۱۶ میلیارد و ۶۸۴ میلیون ریال، در شعبه اول بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان دورود رسیدگی شد.

ضبط کالاهای قاچاق و صدور حکم جریمه

وی افزود: شعبه رسیدگی‌کننده پس از بررسی مستندات موجود و با توجه به ارائه نشدن مدارک قانونی، تخلف انتسابی را محرز دانست و متخلف را علاوه بر ضبط کالاهای قاچاق، به پرداخت ۱۶ میلیارد و ۶۸۴ میلیون ریال جزای نقدی معادل ارزش کالاها محکوم کرد.

کشف محموله قاچاق از یک خودرو

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان با اشاره به نحوه کشف این محموله بیان کرد: مأموران نیروی انتظامی شهرستان دورود کالاهای قاچاق را از یک دستگاه خودرو کشف و پرونده این تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.