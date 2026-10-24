کشف ۱۶ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک در مرند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اسدیان صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران در تشریح این خبر گفت: در پی کسب خبری مبنی بر اینکه فردی در امر خرید و فروش مواد مخدر در شهر مرند فعالیت می‌کند،رسیدگی به موضوع در دستور کار پلیس شهرستان قرار گرفت.

وی در ادامه افزود: مأموران با پشتیبانی و هدایت عملیاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر استان، پس از هماهنگی با مقام قضائی در بازرسی از منزل متهم ، مقدار ۱۶ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان مرند با بیان اینکه در این رابطه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی تحویل مرجع قضایی شد از شهروندان خواست هرگونه اخبار و اطلاعات در خصوص توزیع و فروش انواع مواد مخدر را به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.