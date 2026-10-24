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۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۸

احیای آبشخور حیات‌وحش در منطقه حفاظت‌شده ورجین

احیای آبشخور حیات‌وحش در منطقه حفاظت‌شده ورجین

شمیرانات- سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شمیرانات از احیای یکی از آبشخورهای منطقه حفاظت‌شده ورجین خبر داد و درباره غذا دادن به حیوانات وحشی و ماهیگیری غیرمجاز در سد لتیان هشدار داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا کرمی، ظهر شنبه، در جمع خبرنگاران، از اتصال مجدد لوله انتقال آب یکی از آبشخورهای منطقه حفاظت‌شده ورجین خبر داد و گفت: محیط‌بانان در جریان گشت‌زنی و پایش ارتفاعات منطقه، متوجه قطع شدن لوله انتقال آب آبشخوری شدند که پیش‌تر برای تأمین آب موردنیاز حیات‌وحش ایجاد شده بود و با اقدام آنان، جریان آب در این آبشخور دوباره برقرار شد.

وی با اشاره به ادامه گشت‌های محیط‌بانان در ارتفاعات منطقه حفاظت‌شده ورجین افزود: این گشت‌ها با هدف بررسی وضعیت حیات‌وحش، پایش منابع آبی و آبشخورها، پیشگیری از تخلفات شکار و صید و جلوگیری از چرای غیرمجاز دام انجام می‌شود.

کرمی با تأکید بر اینکه تاکنون هیچ‌گونه علائم و شواهدی از بروز بیماری یا تلف شدن حیوانات در مناطق حفاظت‌شده مشاهده نشده است، بر ضرورت حفاظت مستمر از زیستگاه‌ها و منابع آبی موردنیاز حیات‌وحش تأکید کرد.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شمیرانات همچنین با اشاره به ممنوعیت ماهیگیری در دریاچه سد لتیان گفت: این ممنوعیت با هدف جلوگیری از تخلفات و کاهش آسیب به محیط زیست منطقه اعمال شده است و در جریان گشت‌زنی نیروهای یگان حفاظت محیط زیست در محدوده سد، چند صیاد غیرمجاز شناسایی شدند و از ادامه تخلف آنان جلوگیری شد.

وی افزود: مطابق مقررات، ادوات صید در چنین مواردی ضبط و به مراجع قانونی تحویل داده می‌شود.

کرمی در بخش دیگری از سخنان خود، نسبت به توقف برخی شهروندان در حاشیه بزرگراه برای تماشای گله‌های گراز هشدار داد و اظهار کرد: نزدیک شدن این حیوانات به مسیرهای پرتردد می‌تواند با جست‌وجوی غذا و دریافت خوراکی از سوی شهروندان ارتباط داشته باشد؛ رفتاری که به حیات‌وحش آسیب می‌زند و ممکن است حیوانات را به حضور در حاشیه بزرگراه عادت دهد.

وی خاطرنشان کرد: ادامه این وضعیت می‌تواند با ورود حیوانات به مسیر تردد خودروها، زمینه‌ساز حوادث خطرناک شود؛ بنابراین شهروندان باید از غذا دادن به حیوانات وحشی و توقف در حاشیه بزرگراه برای تماشای آن‌ها خودداری کنند.

کد مطلب 6988035

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