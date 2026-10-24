به گزارش خبرنگار مهر، رضا کرمی، ظهر شنبه، در جمع خبرنگاران، از اتصال مجدد لوله انتقال آب یکی از آبشخورهای منطقه حفاظت‌شده ورجین خبر داد و گفت: محیط‌بانان در جریان گشت‌زنی و پایش ارتفاعات منطقه، متوجه قطع شدن لوله انتقال آب آبشخوری شدند که پیش‌تر برای تأمین آب موردنیاز حیات‌وحش ایجاد شده بود و با اقدام آنان، جریان آب در این آبشخور دوباره برقرار شد.

وی با اشاره به ادامه گشت‌های محیط‌بانان در ارتفاعات منطقه حفاظت‌شده ورجین افزود: این گشت‌ها با هدف بررسی وضعیت حیات‌وحش، پایش منابع آبی و آبشخورها، پیشگیری از تخلفات شکار و صید و جلوگیری از چرای غیرمجاز دام انجام می‌شود.

کرمی با تأکید بر اینکه تاکنون هیچ‌گونه علائم و شواهدی از بروز بیماری یا تلف شدن حیوانات در مناطق حفاظت‌شده مشاهده نشده است، بر ضرورت حفاظت مستمر از زیستگاه‌ها و منابع آبی موردنیاز حیات‌وحش تأکید کرد.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شمیرانات همچنین با اشاره به ممنوعیت ماهیگیری در دریاچه سد لتیان گفت: این ممنوعیت با هدف جلوگیری از تخلفات و کاهش آسیب به محیط زیست منطقه اعمال شده است و در جریان گشت‌زنی نیروهای یگان حفاظت محیط زیست در محدوده سد، چند صیاد غیرمجاز شناسایی شدند و از ادامه تخلف آنان جلوگیری شد.

وی افزود: مطابق مقررات، ادوات صید در چنین مواردی ضبط و به مراجع قانونی تحویل داده می‌شود.

کرمی در بخش دیگری از سخنان خود، نسبت به توقف برخی شهروندان در حاشیه بزرگراه برای تماشای گله‌های گراز هشدار داد و اظهار کرد: نزدیک شدن این حیوانات به مسیرهای پرتردد می‌تواند با جست‌وجوی غذا و دریافت خوراکی از سوی شهروندان ارتباط داشته باشد؛ رفتاری که به حیات‌وحش آسیب می‌زند و ممکن است حیوانات را به حضور در حاشیه بزرگراه عادت دهد.

وی خاطرنشان کرد: ادامه این وضعیت می‌تواند با ورود حیوانات به مسیر تردد خودروها، زمینه‌ساز حوادث خطرناک شود؛ بنابراین شهروندان باید از غذا دادن به حیوانات وحشی و توقف در حاشیه بزرگراه برای تماشای آن‌ها خودداری کنند.