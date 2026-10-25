قیمت طلا و سکه امروز یکشنبه ۳ آبان ۱۴۰۵

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت طلا و سکه در بازار تهران امروز یکشنبه ۳ آبان ۱۴۰۵ نسبت به میانگین روز گذشته تغییرات متفاوتی را ثبت کرد؛ به‌طوری‌که قیمت انواع طلا و بیشتر قطعات سکه افزایش یافت، اما سکه طرح قدیم و سکه یک‌گرمی با کاهش قیمت همراه شدند.

افزایش قیمت طلای ۱۸ و ۲۴ عیار

هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز با رشد ۱۱۱ هزار و ۹۴۹ تومانی، معادل ۰.۴۳ درصد نسبت به میانگین روز گذشته، به ۲۶ میلیون و ۷۲ هزار و ۴۰۰ تومان رسید.

طلای ۲۴ عیار نیز با افزایش ۱۴۸ هزار و ۹۴۶ تومانی و رشد ۰.۴۳ درصدی، ۳۴ میلیون و ۷۵۹ هزار تومان قیمت خورد. همچنین مظنه تهران با رشد ۴۸۴ هزار و ۷۲۳ تومانی به ۱۱۲ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان رسید.

افزایش قیمت سکه امامی و ربع‌سکه

در بازار سکه، قیمت سکه طرح جدید با افزایش دو میلیون و ۴۶۵ هزار و ۵۰۲ تومانی نسبت به میانگین روز گذشته، به ۲۶۷ میلیون تومان رسید. این افزایش معادل ۰.۹۳ درصد بود.

ربع‌سکه با رشد یک میلیون و ۱۷۴ هزار و ۴۹۸ تومانی، بیشترین افزایش درصدی را در میان قطعات سکه ثبت کرد و به ۷۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید؛ قیمت این سکه ۱.۵۸ درصد افزایش یافت.

نیم‌سکه نیز با رشد ۵۱۴ هزار و ۷۸ تومانی به ۱۴۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید.

در مقابل، سکه طرح قدیم با کاهش دو میلیون و ۲۹۲ هزار و ۵۱۹ تومانی به ۲۵۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید. سکه یک‌گرمی نیز با افت ۲۸۱ هزار و ۸۷۴ تومانی، ۳۸ میلیون تومان قیمت خورد.

دو عامل اثرگذار بر بازار طلا

در بازارهای جهانی، معاملات طلا از جمعه‌شب تعطیل بوده و اونس طلا پس از افت اخیر، در محدوده کانال سه‌هزار دلاری و قیمت حدود سه هزار و ۹۹۳ دلار بسته شده است.

در بازار ارز داخلی نیز دلار بدون تغییر محسوس، همچنان در کانال ۲۷۰ هزار تومان معامله می‌شود.