به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه روز شنبه در نشست هماهنگی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی‌مبنای ۱۴۰۵ که به‌صورت وبیناری با حضور رئیس‌جمهور پزشکیان برگزار شد، اظهار کرد: در این سرشماری، تعداد ۲۲ هزار و ۸۶۰ خانوار شهری و روستایی استان به‌عنوان جامعه هدف تعیین شده‌اند.

وی افزود: از مجموع خانوارهای هدف، ۱۳ هزار و ۶۷۰ خانوار شهری و ۹ هزار و ۱۹۰ خانوار روستایی هستند.

استاندار اردبیل با اشاره به اطلاعات مورد نیاز در این طرح بیان کرد: اطلاعات هویتی، تحصیلی، وضعیت فعالیت، امکانات خانوار و مشخصات محل سکونت از طریق پرسشگری آمارگیران در عملیات میدانی جمع‌آوری می‌شود.

امامی یگانه تاکید کرد: در این سرشماری به همه خانوارها مراجعه نخواهد شد و مراجعه آمارگیران صرفاً به خانوارهای هدف اعلام‌شده از سوی مرکز آمار ایران محدود است.

وی حفظ محرمانگی اطلاعات را از اصول اجرای این طرح دانست و گفت: هدف نهایی، دستیابی به حداکثر پوشش جمعیتی و جغرافیایی با صرف بهینه زمان و هزینه است.

نماینده عالی دولت در استان اردبیل ۳ راهبرد اصلی این سرشماری را استفاده از داده‌های ثبتی دستگاه‌های اجرایی، سرشماری اینترنتی به‌عنوان لایه مکمل و اجرای عملیات میدانی عنوان کرد.

امامی یگانه با بیان اینکه این سرشماری نهمین مرحله سرشماری در سطح کشور است، افزود: ۵۵ نفر آمارگیر به‌صورت میدانی ۵درصد از نمونه‌های جمعیتی را حضوری سرشماری می‌کنند.