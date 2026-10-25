جاسک ۱۱ حوزه شهری و ۱۴ حوزه روستایی سرشماری دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا جهانگیری ظهر شنبه در جلسه هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی شهرستان جاسک با اشاره به تفاوت سرشماری امسال با دوره‌های گذشته، اظهار کرد: سرشماری نفوس و مسکن پس از گذشت ۱۰ سال از آخرین دوره که در سال ۱۳۹۵ برگزار شد، امسال با روشی متفاوت و به شیوه ثبتی‌مبنا اجرا می‌شود.

وی افزود: در دوره‌های گذشته سرشماری به صورت تمام شماری انجام می‌شد، اما در روش جدید اطلاعات مورد نیاز از داده‌های ثبتی دستگاه‌های مرتبط جمع‌آوری شده است و عملیات میدانی با هدف تکمیل اطلاعات ناقص و راستی‌آزمایی داده‌ها انجام می‌شود.

معاون فنی و اجرایی سرشماری نفوس و مسکن در شهرستان‌های جاسک و بشاگرد با بیان اینکه در مراحل اولیه برنامه‌ریزی میزان اطلاعات جمع‌آوری شده حدود ۸۰ درصد برآورد شده بود، تصریح کرد: با نزدیک شدن به زمان اجرا اعلام شد که حدود ۹۵ درصد اطلاعات مورد نیاز تأمین شده است و عملیات میدانی بر پنج درصد باقی‌مانده متمرکز خواهد بود.

جهانگیری، ادامه داد: این بخش از اطلاعات شامل داده‌های ناقص برخی نقاط و اطلاعات مورد نیاز برای راستی‌آزمایی و بررسی میزان خطای احتمالی است. بخشی از عملیات نیز براساس نمونه‌گیری تصادفی و در حوزه‌هایی انجام می‌شود که از سوی مرکز آمار ایران مشخص شده‌اند.

وی با تأکید بر اینکه سرشماری امسال به معنای مراجعه به تمام خانوارهای کشور نیست، گفت: در روش جدید مأموران سرشماری در هر حوزه تا رسیدن به تعداد خانوار تعیین شده فعالیت می‌کنند و پس از تکمیل ظرفیت آن حوزه عملیات در همان محدوده به پایان می‌رسد.

۲۵ حوزه سرشماری در جاسک تعیین شد

معاون فنی و اجرایی سرشماری نفوس و مسکن در شهرستان‌های جاسک و بشاگرد با اشاره به تقسیم‌بندی حوزه‌های سرشماری در شهرستان جاسک، بیان کرد: در مجموع ۲۵ حوزه برای این شهرستان در نظر گرفته شده که ۱۱ حوزه شهری و ۱۴ حوزه روستایی است.

جهانگیری، افزود: از ۱۱ حوزه شهری ۱۰ حوزه در شهر جاسک و یک حوزه در شهر لیردف قرار دارد.

وی با اشاره به نحوه اجرای سرشماری در حوزه‌های شهری و روستایی، اظهار کرد: در حوزه‌های شهری عملیات سرشماری تا رسیدن به ۱۰۰ خانوار ادامه می‌یابد و پس از تکمیل این تعداد حوزه بسته می‌شود.

معاون فنی و اجرایی سرشماری نفوس و مسکن در شهرستان‌های جاسک و بشاگرد، اضافه کرد: در حوزه‌های روستایی نیز مأموران ابتدا به آبادی مبدأ مراجعه می‌کنند و اگر تعداد خانوارهای آن به ۱۰۰ خانوار برسد، عملیات در همان محدوده پایان می‌یابد در غیر این صورت مأموران براساس تقسیم بندی تعیین شده به آبادی‌های بعدی مراجعه می‌کنند تا تعداد خانوار مورد نظر تکمیل شود.

اطلاعات سرشماری مبنای بررسی تغییرات جمعیتی است

جهانگیری با اشاره به استفاده از اطلاعات دستگاه‌های اجرایی از جمله آموزش‌وپرورش و ثبت‌احوال، گفت: داده‌های موجود در این دستگاه‌ها در فرایند سرشماری مورد استفاده قرار گرفته است و چنانچه درباره افزایش یا کاهش جمعیت مناطق ابهامی وجود داشته باشد، لازم است پس از استخراج نتایج اطلاعات جدید با آمار سرشماری سال ۱۳۹۵ و برآوردهای جمعیتی مقایسه شود.

وی خاطرنشان کرد: در صورت مشاهده اختلاف قابل توجه در آمار جمعیتی موضوع از طریق مکاتبات شهرستان با استان و مرکز پیگیری می‌شود تا بررسی‌های لازم انجام و نتیجه نهایی مشخص شود.

معاون فنی و اجرایی سرشماری نفوس و مسکن در شهرستان‌های جاسک و بشاگرد همچنین خواستار همکاری دستگاه‌های اجرایی در اجرای این طرح شد و بر ضرورت تبیین شیوه جدید سرشماری برای بخشداران و دهیاران تأکید کرد.

جهانگیری، گفت: لازم است بخشداران روش اجرای سرشماری را برای دهیاران تشریح کنند تا مردم بدانند که مراجعه نکردن مأمور به همه خانوارها یا آبادی‌ها به معنای نادیده گرفته شدن جمعیت آن مناطق نیست، بلکه عملیات میدانی براساس اطلاعات ثبتی، نمونه‌گیری و ظرفیت تعیین شده برای هر حوزه انجام می‌شود.