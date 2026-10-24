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۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۰۷

دستگیری ۱۵ نفر از اخلالگران نظم و هنجارشکنان در هندیجان

دستگیری ۱۵ نفر از اخلالگران نظم و هنجارشکنان در هندیجان

اهواز ـ فرمانده انتظامی هندیجان گفت: در پی ایجاد اخلال در نظم عمومی و مزاحمت برای بانوان در حاشیه برگزاری برنامه‌های سیرک در این شهرستان، ۱۵ نفر از متهمان دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فرج سودانی ظهر امروز شنبه در گفتگویی رسانه ای اظهار کرد: در پی تماس شهروندان مبنی بر ایجاد اخلال در نظم عمومی، عربده‌کشی و مزاحمت برای بانوان توسط تعدادی از جوانان در محل اجرای برنامه‌های سیرک، ماموران انتظامی بلافاصله جهت برقراری نظم و امنیت در کوتاه‌ترین زمان ممکن در صحنه حاضر شدند.

وی افزود: مسببان این بی‌نظمی اقدام به مقاومت و درگیری با ماموران انتظامی کردند که با اقتدار، هوشمندی و قاطعیت پلیس زمین‌گیر شدند.

سرهنگ سودانی تصریح کرد: در این عملیات ضربتی، ۱۵ نفر از عوامل اصلی این درگیری و هنجارشکنی دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان هندیجان با تأکید بر اینکه امنیت و آرامش شهروندان خط قرمز پلیس است، خاطرنشان کرد: نیروی انتظامی با هرگونه قانون‌شکنی، اوباش‌گری و مزاحمت برای نوامیس مردم با قاطعیت و بدون هیچ‌گونه اغماضی برخورد خواهد کرد و اجازه نخواهد داد عده‌ای معدود، آسایش و امنیت جامعه را خدشه‌دار کنند.

کد مطلب 6988080

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