دستگیری ۱۵ نفر از اخلالگران نظم و هنجارشکنان در هندیجان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فرج سودانی ظهر امروز شنبه در گفتگویی رسانه ای اظهار کرد: در پی تماس شهروندان مبنی بر ایجاد اخلال در نظم عمومی، عربده‌کشی و مزاحمت برای بانوان توسط تعدادی از جوانان در محل اجرای برنامه‌های سیرک، ماموران انتظامی بلافاصله جهت برقراری نظم و امنیت در کوتاه‌ترین زمان ممکن در صحنه حاضر شدند.

وی افزود: مسببان این بی‌نظمی اقدام به مقاومت و درگیری با ماموران انتظامی کردند که با اقتدار، هوشمندی و قاطعیت پلیس زمین‌گیر شدند.

سرهنگ سودانی تصریح کرد: در این عملیات ضربتی، ۱۵ نفر از عوامل اصلی این درگیری و هنجارشکنی دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان هندیجان با تأکید بر اینکه امنیت و آرامش شهروندان خط قرمز پلیس است، خاطرنشان کرد: نیروی انتظامی با هرگونه قانون‌شکنی، اوباش‌گری و مزاحمت برای نوامیس مردم با قاطعیت و بدون هیچ‌گونه اغماضی برخورد خواهد کرد و اجازه نخواهد داد عده‌ای معدود، آسایش و امنیت جامعه را خدشه‌دار کنند.