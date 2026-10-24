دستگیری کلاهبردار اینترنتی با ۱۲ شاکی

به گزارش خبرنگار مهر سرهنگ علی رحیمی ظهر امروز شنبه در گفتگویی رسانه ای بیان کرد: در پی دریافت چند شکایت‌ مبنی بر کلاهبرداری اینترنتی با سوءاستفاده از حساب‌های کاربری در اپلیکیشن‌ های پیام‌رسان، موضوع در دستور کار پلیس فتاو انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی، بررسی مستندات و سرنخ‌های موجود، موفق شدند هویت متهم را شناسایی و پس از هماهنگی قضائی ، طی یک عملیات هماهنگ و ضربتی او را در مخفیگاهش دستگیر کنند.

سرهنگ رحیمی تصریح کرد: متهم با سوءاستفاده از دسترسی غیرمجاز به حساب‌های کاربری شهروندان در پیام‌رسان‌ها، زمینه فریب افراد و کلاهبرداری از آنان را فراهم می‌کرد که تاکنون در این پرونده ۱۲ نفر از شهروندان به‌عنوان شاکی شناسایی شده‌اند.

وی ادامه داد: متهم برای طی مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شده و تحقیقات تخصصی برای بررسی ابعاد پرونده ادامه دارد.

فرمانده انتظامی شهرستان خرمشهر با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی در فضای مجازی، از شهروندان خواست از ارائه کدهای تأیید، رمزهای عبور و اطلاعات شخصی خود به دیگران خودداری کنند و در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک موضوع را از مسیرهای قانونی پیگیری کنند.