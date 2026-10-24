مهرداد آهکی مدیرکل راه و شهرسازی کرمانشاه شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر شنبه، آیین تکریم و معارفه مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه با حضور رحیمی، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت راه و شهرسازی، معاون امور عمرانی استانداری کرمانشاه، جمعی از فرماندهان نظامی و انتظامی، مدیران دستگاه‌های اجرایی و اعضای شورای هماهنگی راه و شهرسازی برگزار شد.

در این مراسم، حکم انتصاب مهرداد آهکی که به امضای وزیر راه و شهرسازی رسیده بود، از سوی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی این وزارتخانه به وی ابلاغ شد و مسئولیت اداره‌کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه به مدیر جدید واگذار شد.

رحیمی در این آیین با قدردانی از عملکرد رامین الماسی در دوران مسئولیتش اظهار کرد: تلاش‌های وی در پیشبرد امور و انجام مأموریت‌های محوله قابل تقدیر است و برای او در ادامه مسیر خدمت آرزوی موفقیت کرد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت راه و شهرسازی همچنین انتصاب مهرداد آهکی را تبریک گفت و با اشاره به تجربه مدیریتی وی در حوزه راه و شهرسازی، ابراز امیدواری کرد که سوابق اجرایی مدیرکل جدید به بهبود عملکرد این مجموعه کمک کند.

وی تسریع در اجرای طرح‌های عمرانی و تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل استان کرمانشاه را از زمینه‌هایی دانست که انتظار می‌رود با بهره‌گیری از توان و تجربه مدیریتی آهکی مورد توجه قرار گیرد.

مهرداد آهکی از مدیران باسابقه حوزه راه و شهرسازی به شمار می‌رود و پیش از این مسئولیت‌هایی همچون معاونت ساخت و توسعه اداره‌کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه، مدیرکلی راه و شهرسازی این استان و مدیرکلی راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان همدان را بر عهده داشته است.