به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، مهدی علیزاده با اشاره به ورود نخستین محموله متروباس‌های برقی ۲۶ متری به کشور، اظهار کرد: این اتوبوس‌ها با هدف افزایش ظرفیت جابه‌جایی مسافران و ارتقای کیفیت خدمات حمل‌ونقل عمومی تأمین شده‌اند و قرار است در مسیرهای پرتردد پایتخت به کار گرفته شوند.

وی افزود: متروباس‌های ۲۶ متری با طراحی سه‌کابین، ظرفیت جابه‌جایی حدود ۳۰۰ مسافر در هر سفر را دارند و می‌توانند تعداد بیشتری از شهروندان را با یک وسیله نقلیه جابه‌جا کنند. این ظرفیت بالا، امکان پاسخ‌گویی بهتر به تقاضای سفر در خطوط پرتردد، کاهش تراکم مسافران و افزایش بهره‌وری ناوگان را فراهم می‌کند.

علیزاده با اشاره به مزایای برقی بودن این اتوبوس‌ها تصریح کرد: استفاده از انرژی پاک در محل تردد، به کاهش آلایندگی هوا و آلودگی صوتی کمک می‌کند و در کنار توسعه حمل‌ونقل عمومی، می‌تواند زمینه کاهش وابستگی شهروندان به خودروهای شخصی و بهبود شرایط ترافیکی را فراهم سازد.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران پیش‌تر نیز از ورود نخستین محموله متروباس‌های ۲۶ متری به کشور و انتقال محموله‌های بعدی خبر داده بود. این اتوبوس‌ها در کنار اتوبوس‌های دوکابین ۱۸ متری، بخشی از برنامه توسعه و نوسازی ناوگان اتوبوسرانی تهران هستند؛ برنامه‌ای که افزایش ظرفیت جابه‌جایی مسافر و ارائه خدمات بهتر به شهروندان را دنبال می‌کند؛ ورود این ناوگان جدید با هدف تقویت خدمات حمل‌ونقل عمومی انجام می‌شود و برخلاف ادعاهای مطرح‌شده، برای بهره‌گیری از متروباس‌های ۲۶ متری، هیچ تغییری در میادین تهران لازم نیست.

علیزاده در ادامه با انتقاد از طرح ادعاهای نادرست و فضاسازی‌های صورت‌گرفته درباره این موضوع گفت: متأسفانه این ادعاهای کذب از سوی افرادی مطرح می‌شود که به جای ارائه عملکرد و اقدامات مؤثر، در بستر سیاسی‌کاری به دنبال کارشکنی و پنهان کردن آنچه انجام نداده‌اند، هستند. طرح چنین موضوعات واهی با اهداف سیاسی، چیزی جز تخریب ذهنیت مردم و ایجاد نگرانی بی‌اساس نیست. در شرایطی که دشمن خبیث با ایجاد فضای التهاب و ناامیدی به دنبال تضعیف روحیه جامعه است، انتظار می‌رود همه در مسیر امیدآفرینی، اطلاع‌رسانی صحیح و تقویت اعتماد عمومی حرکت کنند، نه اینکه با انتشار ادعاهای بی‌اساس و فضاسازی‌های مغرضانه، ناامیدی را در جامعه گسترش دهند.