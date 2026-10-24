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۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۵:۰۵

برای تردد متروباس‌های ۲۶ متری، نیازی به تغییر در میادین تهران نیست

برای تردد متروباس‌های ۲۶ متری، نیازی به تغییر در میادین تهران نیست

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران درباره ضرورت تغییر میادین پایتخت برای تردد اتوبوس‌های ۲۶ متری گفت: هیچ تغییری در میادین تهران ایجاد نخواهد شد و اساسا نیازی به چنین کاری نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، مهدی علیزاده با اشاره به ورود نخستین محموله متروباس‌های برقی ۲۶ متری به کشور، اظهار کرد: این اتوبوس‌ها با هدف افزایش ظرفیت جابه‌جایی مسافران و ارتقای کیفیت خدمات حمل‌ونقل عمومی تأمین شده‌اند و قرار است در مسیرهای پرتردد پایتخت به کار گرفته شوند.

وی افزود: متروباس‌های ۲۶ متری با طراحی سه‌کابین، ظرفیت جابه‌جایی حدود ۳۰۰ مسافر در هر سفر را دارند و می‌توانند تعداد بیشتری از شهروندان را با یک وسیله نقلیه جابه‌جا کنند. این ظرفیت بالا، امکان پاسخ‌گویی بهتر به تقاضای سفر در خطوط پرتردد، کاهش تراکم مسافران و افزایش بهره‌وری ناوگان را فراهم می‌کند.

علیزاده با اشاره به مزایای برقی بودن این اتوبوس‌ها تصریح کرد: استفاده از انرژی پاک در محل تردد، به کاهش آلایندگی هوا و آلودگی صوتی کمک می‌کند و در کنار توسعه حمل‌ونقل عمومی، می‌تواند زمینه کاهش وابستگی شهروندان به خودروهای شخصی و بهبود شرایط ترافیکی را فراهم سازد.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران پیش‌تر نیز از ورود نخستین محموله متروباس‌های ۲۶ متری به کشور و انتقال محموله‌های بعدی خبر داده بود. این اتوبوس‌ها در کنار اتوبوس‌های دوکابین ۱۸ متری، بخشی از برنامه توسعه و نوسازی ناوگان اتوبوسرانی تهران هستند؛ برنامه‌ای که افزایش ظرفیت جابه‌جایی مسافر و ارائه خدمات بهتر به شهروندان را دنبال می‌کند؛ ورود این ناوگان جدید با هدف تقویت خدمات حمل‌ونقل عمومی انجام می‌شود و برخلاف ادعاهای مطرح‌شده، برای بهره‌گیری از متروباس‌های ۲۶ متری، هیچ تغییری در میادین تهران لازم نیست.

علیزاده در ادامه با انتقاد از طرح ادعاهای نادرست و فضاسازی‌های صورت‌گرفته درباره این موضوع گفت: متأسفانه این ادعاهای کذب از سوی افرادی مطرح می‌شود که به جای ارائه عملکرد و اقدامات مؤثر، در بستر سیاسی‌کاری به دنبال کارشکنی و پنهان کردن آنچه انجام نداده‌اند، هستند. طرح چنین موضوعات واهی با اهداف سیاسی، چیزی جز تخریب ذهنیت مردم و ایجاد نگرانی بی‌اساس نیست. در شرایطی که دشمن خبیث با ایجاد فضای التهاب و ناامیدی به دنبال تضعیف روحیه جامعه است، انتظار می‌رود همه در مسیر امیدآفرینی، اطلاع‌رسانی صحیح و تقویت اعتماد عمومی حرکت کنند، نه اینکه با انتشار ادعاهای بی‌اساس و فضاسازی‌های مغرضانه، ناامیدی را در جامعه گسترش دهند.

کد مطلب 6988191
زهرا ناری

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