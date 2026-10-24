استان مرکزی پیشتاز تولید انرژی خورشیدی در کشور

هوشنگ هادیان‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تاکنون مجوز احداث نیروگاه‌های خورشیدی با ظرفیت حدود ۶ هزار و ۵۰۰ مگاوات در استان مرکزی صادر شده که از این میزان، بیش از هزار مگاوات به بهره‌برداری رسیده و هزار مگاوات دیگر نیز در مراحل مختلف اجرایی قرار دارد.

نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی گفت: توسعه نیروگاه‌های خورشیدی از جمله ظرفیت‌های مهم استان مرکزی در حوزه تولید انرژی پاک است و این استان با بهره‌برداری از هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی، بر اساس آمار ارائه‌شده، در رتبه نخست کشور قرار دارد.

بهره‌برداری از ۸ مگاوات نیروگاه خورشیدی در شازند

هادیان‌پور با تشریح برنامه توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در شهرستان شازند گفت: سهمیه ابلاغی این شهرستان برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی در یک دوره سه‌ساله، ۲۳ مگاوات تعیین شده است که از این میزان، طی یک سال گذشته هشت مگاوات به بهره‌برداری رسیده است.

وی ادامه داد: علاوه بر ظرفیت بهره‌برداری‌شده، حدود ۱۵ مگاوات نیروگاه خورشیدی دیگر در شهرستان شازند با پیشرفت فیزیکی حدود ۸۰ درصد در دست اجراست و بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، قرار است این طرح‌ها تا ۲۲ بهمن‌ماه ۱۴۰۵ به بهره‌برداری برسند.

نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با تحقق این برنامه، مجموع ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی بهره‌برداری‌شده و در دست تکمیل شهرستان به حدود ۲۲ مگاوات خواهد رسید و سهمیه ابلاغی شهرستان به‌طور کامل محقق می‌شود.

صدور مجوز برای ۲۵ مگاوات نیروگاه خورشیدی مازاد بر سهمیه شازند

هادیان‌پور با اشاره به طرح‌های فراتر از سهمیه ابلاغی شهرستان شازند اظهار کرد: علاوه بر سهمیه ۲۳ مگاواتی، برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی با ظرفیت حدود ۲۵ مگاوات دیگر نیز مجوز صادر شده است.

وی افزود: این ظرفیت مازاد در برنامه توسعه شهرستان برای سال ۱۴۰۶ قرار دارد و پیگیری اجرای آن می‌تواند زمینه افزایش ظرفیت تولید انرژی خورشیدی شازند را فراهم کند.

نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در صورت تحقق برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی شازند در سال‌های آینده افزایش قابل توجهی خواهد یافت.

هادیان‌پور با اشاره به ملاحظات موجود برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در شهرستان شازند گفت: شرایط جغرافیایی و توپوگرافی منطقه و نوع کاربری اراضی، محدودیت‌هایی را برای اجرایر برخی طرح‌های خورشیدی ایجاد کرده است.

وی افزود: بخش قابل توجهی از اراضی شهرستان را مراتع و مناطق کوهستانی تشکیل می‌دهد و برخی زمین‌ها نیز در اختیار دامداران قرار دارند و دارای پروانه چرا هستند ازاین‌رو، استفاده از این اراضی برای احداث نیروگاه خورشیدی با ملاحظاتی همراه است.

نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بخشی از زمین‌های شهرستان نیز در چرخه تولید محصولات کشاورزی قرار دارد و امکان استفاده از این اراضی برای نصب پنل‌های خورشیدی باید با توجه به کاربری آن‌ها و ملاحظات مربوط به حفظ تولید کشاورزی بررسی شود که توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در شازند باید با در نظر گرفتن ظرفیت‌های طبیعی منطقه، محدودیت‌های اراضی و برنامه‌های توسعه شهرستان دنبال شود.

توسعه انرژی خورشیدی و ضرورت کاهش آلودگی هوا

هادیان‌پور با اشاره به اهمیت استفاده از انرژی‌های پاک در استان مرکزی اظهار کرد: توسعه نیروگاه‌های خورشیدی علاوه بر افزایش ظرفیت تولید برق، می‌تواند در کاهش وابستگی به منابع آلاینده تولید انرژی و بهبود شرایط زیست‌محیطی مؤثر باشد.

وی با توجه به شرایط آلودگی هوا در شازند خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از ظرفیت انرژی خورشیدی و اجرای طرح‌های پیش‌بینی‌شده در این حوزه، از جمله اقداماتی است که می‌تواند در مسیر توسعه انرژی پاک در شهرستان شازند دنبال شود.