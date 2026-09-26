به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه‌وکیلی ظهر شنبه در نشست ستاد توسعه انرژی خورشیدی استان مرکزی با اشاره به ضرورت تسریع در اجرای طرح‌های تولید برق تجدیدپذیر اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌های انرژی خورشیدی از اولویت‌های استان است و تاکنون ظرفیت احداث نیروگاه‌های خورشیدی در بیش از هزار ساختگاه، از مقیاس کیلوواتی تا نیروگاه‌های بزرگ مگاواتی، فراهم شده است.

وی افزود: در حال حاضر حدود ۲۵۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در نقاط مختلف استان در دست اجراست که از مراحل واگذاری و دریافت پروانه عبور کرده‌اند و علاوه بر این، بیش از ۴۰۰۰ مگاوات ظرفیت نیروگاهی نیز موفق به دریافت پروانه و مجوزهای لازم شده است.

زندیه وکیلی تصریح کرد: تاکنون حدود هفت هزار هکتار زمین در سطح استان به توسعه نیروگاه‌های خورشیدی اختصاص یافته و با توجه به پراکندگی جغرافیایی پروژه‌ها، شناسایی و رفع موانع اجرایی متناسب با شرایط هر شهرستان ضروری است.

وی ادامه داد: گستردگی طرح‌های خورشیدی و تفاوت شرایط اجرایی آن‌ها ایجاب می‌کند که مسائل هر پروژه به‌صورت مستقل بررسی شود تا مشکلات احتمالی در فرآیند احداث نیروگاه‌ها، موجب توقف یا کندی روند سرمایه‌گذاری در این حوزه نشود.

استاندار مرکزی تاکید کرد: در نشست‌های ستاد توسعه انرژی خورشیدی، پیشرفت فیزیکی نیروگاه‌های در دست اجرا به‌صورت پروژه‌به‌پروژه بررسی می‌شود و طرح‌هایی که با موانع اجرایی مواجه هستند، در دستور کار پیگیری و تعیین تکلیف قرار می‌گیرند.

وی با اشاره به برگزاری بیش از ۶۰ نشست تخصصی در حوزه نیروگاه‌های تجدیدپذیر طی یک سال و نیم گذشته افزود: بررسی موردی پروژه‌ها و پیگیری مستمر مشکلات اجرایی، از عوامل مؤثر در پیشبرد برنامه‌های توسعه انرژی خورشیدی استان بوده و استمرار این رویکرد برای تحقق اهداف تعیین‌شده ضروری است.

زندیه‌وکیلی بیان کرد: تمامی دستگاه‌های مسئول موظفند با حفظ روند پیگیری‌ها و هماهنگی‌های بین‌بخشی، اجرای برنامه‌های توسعه نیروگاه‌های خورشیدی را با جدیت دنبال کنند.

وی گفت: بروکراسی اداری نباید به عاملی برای تأخیر در اجرای پروژه‌هایی تبدیل شود که از نظر فنی و اجرایی قابلیت تحقق دارند و سرمایه‌گذاران آن‌ها نیز برای آغاز یا ادامه فعالیت آماده هستند.

استاندار مرکزی تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی باید در مواجهه با موانع احتمالی، مسئولیت پیگیری و رفع مشکلات را بر عهده بگیرند و حل مسائل پروژه‌ها را به برگزاری نشست‌های بعدی موکول نکنند.

وی ادامه داد: برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده باید به نتایج عملیاتی منجر شود و لازم است بخشی از ظرفیت نیروگاه‌های پیش‌بینی‌شده برای سال آینده نیز از امسال وارد فرآیند اجرا شود.

زندیه وکیلی تاکید کرد: توسعه انرژی خورشیدی یکی از ضرورت‌های کشور در مسیر کاهش ناترازی برق است و استان مرکزی باید با استمرار روند اجرای پروژه‌ها، رفع موانع سرمایه‌گذاری و تسریع در بهره‌برداری از ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده، سهم خود را در تأمین برق و کاهش ناترازی انرژی کشور ایفا کند.