پیشرفت ۶۰ درصدی پروژه تفکیک گازی پالایشگاه فجرجم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، حمید خدری با اشاره به اجرای پروژه «تفکیک پالایشگاه در خروجی و اتصال مستقیم به خط سراسری» بیان کرد: این پروژه در زمینه صیانت از تولید، مدیریت بهینه جریان‌های ورودی و رفع گلوگاه‌های عملیاتی پالایشگاه فجر جم از چند ماه پیش آغاز شده است.

وی افزود: این پروژه‌ با هدف تبدیل پالایشگاه به دو بخش مستقل با شرایط فشارهای متفاوت طراحی شده است و می‌تواند با فراهم کردن شرایط مناسب‌تر برای دریافت و فرآورش گاز، زمینه استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود را فراهم کند.

مدیرعامل شرکت پالایش گاز فجرجم با اشاره به افت طبیعی فشار مخزن گاز میدان کنگان ادامه داد: در سال‌های اخیر، با وجود اجرای اقدام‌های فنی ازجمله بهینه‌سازی تفکیک فازی و کاهش فشارهای عملیاتی، فشار این مخزن روندی کاهشی داشته است. افزون‌براین، زیادبودن فشار گاز دریافتی از دیگر حوزه‌ها، به‌ویژه میدان مشترک پارس جنوبی، در نقطه ورودی پالایشگاه، سبب ایجاد پدیده‌ای موسوم به فشار معکوس شده است.

خدری تصریح کرد: این شرایط مانع از دریافت حداکثری گاز کم‌فشار میدان کنگان می‌شود و با کاهش سرعت جریان در خطوط لوله، افت فشار دینامیکی بیشتری را به سیستم تحمیل می‌کند. از آنجا که در شرایط کنونی امکان احداث و بهره‌برداری از ایستگاه‌های تقویت فشار برای حوزه کنگان فراهم نیست، اجرای پروژه تفکیک گازی به‌عنوان راهکاری عملیاتی برای کاهش محدودیت‌های فشاری و تثبیت برداشت از این حوزه در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به جزئیات اجرایی این پروژه گفت: عملیات اجرایی شامل اصلاحات فرایندی درون پالایشگاه و تغییر مسیر جریان‌های گازی است تا گاز تولیدی پس از عبور از واحد میترینگ، به‌صورت مستقل به خط لوله سراسری ۵۶ اینچ، موسوم به خط ۵۳۰۰ متصل شود.

مدیرعامل شرکت پالایش گاز فجر جم افزود: با بهره‌برداری از این پروژه، پالایشگاه فجر جم در عمل به دو واحد مستقل با شرایط فشاری متفاوت تبدیل می‌شود. این تفکیک عملیاتی، در کنار کاهش تأثیرات ناشی از فشار معکوس، امکان مدیریت انعطاف‌پذیرتر فرآورش گاز و افزایش ظرفیت دریافت از حوزه‌های گازی زیر پوشش را فراهم می‌کند.

خدری یادآور شد: اجرای این پروژه می‌تواند نقش مؤثری در پایداری تولید، افزایش تاب‌آوری شبکه انتقال گاز و بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های موجود پالایشگاهی داشته باشد و زمینه تأمین پایدارتر گاز، به‌ویژه در ماه‌های سرد سال را فراهم کند.