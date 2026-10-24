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۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۵:۳۳

تمدید مهلت ثبت‌نام در سومین جشنواره ملی نشان نیکوکاری

تمدید مهلت ثبت‌نام در سومین جشنواره ملی نشان نیکوکاری

مهلت ثبت‌نام در «سومین جشنواره ملی نشان نیکوکاری» که پیش‌تر تا پایان مهرماه اعلام شده بود تا ۲۰ آبان ماه تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین دوره این جشنواره ملی با هدف شناسایی، معرفی و تجلیل از تشکل‌های خیریه، مراکز نیکوکاری و گروه‌های جهادی پیشرو در کشور برگزار می‌شود. این رویداد در راستای تکریم فعالان حوزه خیرات و ترویج فرهنگ نیکوکاری در سطح ملی برنامه‌ریزی شده است.

تشکل‌های علاقه‌مند و فعال می‌توانند با مراجعه به سامانه رسمی جشنواره به نشانی neshanikookari.ir، نسبت به ثبت‌نام و بارگذاری مدارک و اطلاعات لازم اقدام کنند. لازم به ذکر است که فرایند داوری و انتخاب برندگان در سه مرحله‌ی غربالگری، ارزیابی اسنادی و بازدید میدانی با دقت بالا انجام خواهد شد.

در این دوره از جشنواره، مجموعه‌های شرکت‌کننده بر اساس توانمندی در ارائه خدمات حمایتی، عمرانی و آبادانی، توسعه زیست‌بوم احسان، مدیریت مؤثر و نقش‌آفرینی در توسعه اجتماعی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

بر اساس دستورالعمل برگزاری، داوران جشنواره از شاخص‌های کلیدی مانند رعایت قوانین و مقررات جاری، میزان اثربخشی خدمات ارائه شده، کارایی و پایداری فعالیت‌ها، انضباط مالی و شفافیت در پاسخ‌گویی و مدیریت سرمایه‌های انسانی و ایجاد سرمایه اجتماعی.برای امتیازدهی به تشکل‌ها استفاده خواهند کرد.

این جشنواره گامی مهم در جهت ارتقای سطح حکمرانی در حوزه خیرات و تشویق مجموعه‌هایی است که با رعایت انضباط مالی و شفافیت، در مسیر توسعه و آبادانی کشور گام برمی‌دارند.

کد مطلب 6988243
سیده فاطمه سادات کیایی

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