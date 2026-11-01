به گزارش خبرنگار مهر، عیسی بابائی عصر یکشنبه در جریان بازدید از مراکز نیکوکاری شهرستان بندرترکمن، با اعضای هیئت عامل مراکز دیدار و درباره راهکارهای تقویت همکاری‌های مشترک، افزایش مشارکت خیران و ارتقای خدمات‌رسانی به خانواده‌های نیازمند گفتگو کرد.

وی با قدردانی از تلاش‌های اعضای هیئت عامل مراکز نیکوکاری اظهار کرد: این مراکز به‌عنوان بازوان مردمی کمیته امداد، نقش مهمی در شناسایی نیازمندان واقعی، جلب اعتماد عمومی، جذب کمک‌های خیران و توزیع هدفمند خدمات حمایتی دارند.

مدیرکل کمیته امداد گلستان با بیان اینکه ظرفیت خیران، گروه‌های مردمی و معتمدان محلی می‌تواند دامنه خدمات حمایتی را گسترش دهد، افزود: بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها زمینه‌ساز تسریع در رفع مشکلات خانواده‌های نیازمند و توسعه خدمات اجتماعی خواهد بود.

بابایی همچنین بر ضرورت تقویت تعامل و هم‌افزایی میان کمیته امداد و مراکز نیکوکاری تأکید کرد و گفت: مردمی‌سازی خدمات حمایتی، ترویج فرهنگ احسان و نیکوکاری و فراهم‌کردن زمینه مشارکت گسترده‌تر مردم در محرومیت‌زدایی از اهداف اصلی توسعه این مراکز است.

وی خاطرنشان کرد: شناخت دقیق مراکز نیکوکاری از شرایط و نیازهای محلی، امکان ارائه خدمات متناسب و هدفمند را فراهم می‌کند و می‌تواند در کاهش مشکلات معیشتی و بهبود وضعیت زندگی خانواده‌های نیازمند مؤثر باشد.