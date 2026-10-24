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۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۰۰

بیانیه مهم مقاومت عراق

بیانیه مهم مقاومت عراق

سخنگوی مقاومت اسلامی عراق از بیانیه مهمی خبر داد که تا دقایقی دیگر منتشر خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، جعفر الحسینی سخنگوی مقاومت اسلامی عراق از بیانیه مهمی خبر داد که تا دقایقی دیگر منتشر خواهد شد.

وی به جزئیات بیشتری اشاره نکرد.

این درحالی است که ساعاتی قبل، وزارت خارجه آمریکا به امریکایی‌ها نسبت به آنچه خطرات «خشونت و آدم‌ربایی» در عراق توصیف کرد، به شدت هشدار داد.

این وزارتخانه در ادامه از شهروندان آمریکایی خواست برای خروج از این کشور، برنامه‌ای مستقل و بدون اتکا به کمک‌های احتمالی تهیه کنند.

وزارت خارجه آمریکا مدعی شد که دولت عراق نمی‌تواند ایمنی آمریکایی‌ها را در صورت وقوع هرگونه تشدید تنش تضمین کند.

کد مطلب 6988280

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