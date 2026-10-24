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۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۱۲

ریزش دیوار در کارگاه ساختمانی گرمه یک کارگر را به کام مرگ کشاند

ریزش دیوار در کارگاه ساختمانی گرمه یک کارگر را به کام مرگ کشاند

بجنورد- فرمانده انتظامی شهرستان گرمه از جان‌باختن یک کارگر ساختمانی بر اثر ریزش دیوار و سقوط آوار در یک محل ساختمانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری پلیس، سرهنگ علی‌اصغر غلامزاده اظهار کرد: در پی وقوع حادثه در یک محل ساختمانی، یک کارگر حین انجام کار بر اثر ریزش دیوار و سقوط آوار روی وی، جان خود را از دست داد.

وی در ادامه افزود: بررسی‌های اولیه برای روشن شدن ابعاد حادثه و مشخص شدن علت دقیق وقوع آن در دستور کار قرار گرفته است.

فرمانده انتظامی شهرستان گرمه بر اهمیت رعایت اصول ایمنی در محیط‌های کاری تأکید کرد و گفت: این حادثه بار دیگر ضرورت رعایت مقررات ایمنی در کارگاه‌های ساختمانی، اطمینان از استحکام دیوارها و سازه‌ها و نظارت بر شرایط محیط کار را یادآور می‌شود؛ چراکه بی‌توجهی به این اصول می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری به دنبال داشته باشد.

کد مطلب 6988295

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