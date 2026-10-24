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۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۱۶

تاسیسات پتروشیمی امسک در جنوب روسیه طعمه حریق شد

تاسیسات پتروشیمی امسک در جنوب روسیه طعمه حریق شد

در شهر اومسک روسیه، تاسیسات پتروشیمی «اومسکی کاوچوک» هدف حمله پهپادی قرار گرفت و طعمه حریق شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه ریپورت، در پی گزارش‌ هایی مبنی بر حملات پهپادی اوکراین، آتش‌ سوزی گسترده‌ ای در تاسیسات پتروشیمی «اُمسکی کاوچوک» (Omsky Kauchuk) در شهر امسک روسیه رخ داد.

این تأسیسات در فاصله‌ ای بیش از ۲۵۰۰ کیلومتری از اوکراین واقع شده است.

تصاویر منتشرشده، آتش‌ سوزی بزرگی را نشان می‌ دهند و ستون غلیظی از دود بر فراز این تأسیسات به هوا برخاسته است.

برخی رسانه ها اعلام کردند که حمله پهپادی اوکراین دلیل وقوع این آتش سوزی بوده است؛ اما مسکو تا کنون این موضوع را تأیید نکرده است.

کد مطلب 6988398

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