به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی بزرگ‌زاده، سخنگوی صنعت آب با اشاره به شناسایی ۹ هزار سازه آب‌گذر و مسیر رودخانه‌ها برای پاک‌سازی و افزایش ایمنی مناطق گفت: سدهای کشور آمادگی لازم را برای کاهش خسارات ناشی از سیلاب دارند؛ با این حال، وجود سد در مسیر رودخانه‌ها به معنای کنترل قطعی سیلاب نیست.

وی با بیان اینکه اکنون حدود ۴۴ درصد ظرفیت سدهای کشور پُر است، اظهار کرد: بخش باقی‌مانده ظرفیت سدها می‌تواند برای مهار و ذخیره‌سازی بخشی از روان‌آب‌های ناشی از سیلاب مورد استفاده قرار گیرد.

او در مصاحبه تلویزیونی ادامه داد: با این وجود، میزان اثربخشی سدها به محل وقوع بارش‌ها بستگی دارد و در صورتی که هسته بارشی در پایین‌دست سد شکل بگیرد، ظرفیت سد برای کنترل سیلاب در آن منطقه مؤثر نخواهد بود.

بزرگ‌زاده با تأکید بر اینکه شهروندان نباید صرفاً به دلیل وجود سد در مسیر رودخانه‌ها، خطر وقوع سیلاب را نادیده بگیرند، تصریح کرد: ممکن است بارش‌های شدید در مناطقی رخ دهد که تحت پوشش کنترلی سدها قرار ندارند و در چنین شرایطی، احتمال بروز سیلاب همچنان وجود دارد.

سخنگوی صنعت آب، مهم‌ترین راهکار برای کاهش خسارات جانی و مالی ناشی از سیلاب را رعایت نکات ایمنی از سوی شهروندان دانست و گفت: مردم باید با دوری از حریم رودخانه‌ها و مسیل‌ها، از قرار دادن جان خود، خانواده و سرمایه‌هایشان در معرض خطر سیلاب خودداری کنند.