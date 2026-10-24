به گزارش خبرگزاری مهر، حسین محرمی، در جلسه شورای آموزش و پرورش اردبیل، اظهار کرد: کیفیت بخشی به آموزش و پرورش به ویژه ارتقای جایگاه استان در امتحانات نهایی و آزمون سراسری جزو پیگیری ها و هدفگذاری های دولت چهاردهم است.

وی خاطرنشان کرد: ما رشد میانگین نمرات امتحانات نهایی را در پایه دوازدهم استان اردبیل نسبت به سال گذشته شاهد بودیم تا جایگاه نوزدهم کشوری را در رشته های نظری به دست آوریم.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان اردبیل گفت: ۱۸ هزار دانش‌آموز دختر و پسر این استان در آزمون نهایی شرکت داشتند که در ریاضی فیزیک میانگین نمره با ۱.۲۸ صدم رشد به ۱۱.۰۹ رسیده است.

محرمی افزود: در رشته علوم تجربی با رشد ۸۷ صدم نمره میانگین نمره دانش آموزان استان به ۱۱.۸۱ درصد رسید.

وی ادامه داد: در رشته علوم انسانی با ۸۹ صدم رشد مثبت میانگین نمره استان به ۸.۹۵ صدم رسید.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان اردبیل تصریح کرد: در علوم معارف اسلامی این رشد به ۲.۸۳ صدم و در نظری ۹۷ صدم رسید که به ترتیب جایگاه دوازدهم، بیست و سوم، شانزدهم، سوم و نوزدهم نصیب این استان شد.

محرمی بیان کرد: در کنکور نیز ۶ نفر از این استان رتبه های زیر ۱۰۰ را کسب کردند و ۵۰ نفر نیز رتبه زیر یک هزار به دست آوردند که قرار است در یک مراسم شایسته از آنها تجلیل شود.

وی عنوان کرد: از سال ۹۲ تا امسال ۶۳ دانش آموز در استان رتبه زیر ۱۰۰ را کسب کرده‌اند که بالاترین آمار مربوط به سال ۹۶ و کمترین آمار نیز مربوط به سال ۹۷ و ۹۳ بوده که تنها یک نفر از این استان رتبه زیر ۱۰۰ کسب کرده بود.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان اردبیل خاطرنشان کرد: با در نظر گرفتن همه مولفه ها امسال نیز ۶ نفر از این استان رتبه زیر ۱۰۰ و ۵۰ نفر زیر هزار کسب کرده که از این تعداد ۲۷ نفر در رشته ریاضی، ۹ نفر تجربی، ۷ نفر انسانی، چهار نفر معارف و مابقی نیز در هنر و زبان های خارجی موفق به کسب این رتبه ها شدند.