تیراندازی در ممفیس آمریکا؛ ۶ نفر زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اکشن نیوز، به گفته پلیس ممفیس (واقع در ایالت تنسی در آمریکا)، ۶ نفر در ساعات اولیه روز شنبه پس از تیراندازی خارج از یک باشگاه شبانه در اوآخاون در بیمارستان بستری شدند.

حدود ساعت ۲ بامداد، مأموران به محل تیراندازی در جاده وینچستر در نزدیکی جاده اولد چولاهوما اعزام شدند. اطلاعات اولیه نشان می‌ دهد که این حادثه ناشی از یک درگیری خارج از این باشگاه بوده و به نظر می‌رسد که به صورت جداگانه رخ داده است.

۶ نفر در اثر اصابت گلوله زخمی شده‌اند.

۳ نفر در شرایط غیر بحرانی به بیمارستان منتقل شدند، در حالی که ۳ نفر در شرایط بحرانی قرار دارند.

پلیس گزارش داد که یک مرد در حال حاضر بازداشت شده است.

این حادثه همچنان در دست بررسی است.