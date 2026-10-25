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۳ آبان ۱۴۰۵، ۸:۰۶

آیتی: سرشماری نفوس و مسکن در اسفراین آغاز شد

آیتی: سرشماری نفوس و مسکن در اسفراین آغاز شد

اسفراین- فرماندار اسفراین از آغاز سرشماری نفوس و مسکن شهرستان از دوم آبان‌ماه خبر داد و بر دقت در جمع‌آوری اطلاعات و همکاری شهروندان در اجرای این طرح ۳۰ روزه تأکید کرد.

سعید آیتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اجرای دقیق و صحیح سرشماری نقش مهمی در شناخت ظرفیت‌ها، نیازها و ویژگی‌های جمعیتی و اقتصادی منطقه دارد و اطلاعات حاصل از آن می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری‌های مؤثر و برنامه‌ریزی اصولی برای آینده شهرستان قرار گیرد.

وی در ادامه افزود: با تأکید بر ضرورت آمادگی عوامل اجرایی، هماهنگی دستگاه‌های مرتبط و دقت در جمع‌آوری اطلاعات، خواستار مشارکت و همکاری شهروندان و روستاییان در اجرای این طرح ملی شد.

فرماندار اسفراین بیان کرد: همکاری مردم و ارائه اطلاعات دقیق و صحیح، زمینه‌ساز دستیابی به آمار قابل اتکا برای برنامه‌ریزی و خدمت‌رسانی بهتر به مردم شهرستان خواهد بود.

عملیات سرشماری نفوس و مسکن شهرستان اسفراین از دوم آبان‌ماه آغاز شده و به مدت ۳۰ روز ادامه دارد. این طرح با شیوه‌ای متفاوت از دوره‌های گذشته، در سه مرحله تلفنی، الکترونیکی و ثبت اطلاعات در سامانه و همچنین به‌صورت میدانی اجرا می‌شود.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، عملیات سرشماری در ۱۴ نقطه شهری و هفت روستای شهرستان پیش‌بینی شده است و اطلاعات مرتبط با مسکن، خانوار، اشتغال و سایر شاخص‌های مورد نیاز جمع‌آوری خواهد شد.

روستاهای ایرج، توی، کبوترخانه، چهل‌حصار، اتیمز، روئین و بیدواز از جمله مناطق هدف اجرای عملیات میدانی سرشماری هستند. هم‌زمان با اجرای این طرح، اسامی مأموران سرشماری فعال در حوزه‌های شهری و روستایی از سوی روابط عمومی فرمانداری اسفراین اعلام شده است و شهروندان برای پیشگیری از سوءاستفاده احتمالی افراد سودجو، پیش از ارائه اطلاعات، کارت شناسایی مأمور مراجعه‌کننده را بررسی کنند.

کد مطلب 6988743

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