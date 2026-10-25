ثبت ۱۰ ضمانت الکترونیکی در سه حوزه قضایی کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجباری صبح یکشنبه با اعلام این خبر به خبرنگاران رسانه‌های کردستان اظهار کرد: در راستای اجرای سیاست‌های قوه قضائیه برای هوشمندسازی فرآیندهای قضایی و استفاده از فناوری‌های نوین، ۱۰ مورد ضمانت الکترونیکی بدون نیاز به کارشناسی سنتی در سه حوزه قضایی استان ثبت شده است.

وی افزود: از مجموع ضمانت‌های ثبت‌شده، هفت مورد مربوط به حوزه قضایی سقز، دو مورد مربوط به سنندج و یک مورد نیز در قروه بوده است.

رئیس کل دادگستری کردستان با اشاره به مزایای ارائه خدمات قضایی به‌صورت برخط بیان کرد: الکترونیکی شدن فرآیندها، زمینه کاهش مراجعات حضوری، افزایش دقت و تسریع در ارائه خدمات به شهروندان را فراهم می‌کند و رضایتمندی مراجعان را نیز به دنبال دارد.

جباری با تأکید بر ضرورت توسعه خدمات الکترونیکی در تمامی حوزه‌های قضایی استان تصریح کرد: استفاده حداکثری از ظرفیت‌های فناورانه، از الزامات ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی به مردم و پیشگیری از اطاله دادرسی است.

وی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی کردستان توسعه خدمات هوشمند و الکترونیکی را با هدف تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات قضایی و افزایش سرعت رسیدگی‌ها دنبال می‌کند.