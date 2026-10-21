صدور ۲ ضمانت الکترونیک در محاکم و دادسرای سنندج

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جباری عصر چهارشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان از صدور دو فقره ضمانت الکترونیک در دادسرا و محاکم مرکز استان خبر داد و اظهار کرد: توسعه خدمات الکترونیک قضایی، گامی مؤثر در هوشمندسازی فرآیندهای دادرسی و تسهیل ارائه خدمات به مردم است.

وی با اشاره به اجرای طرح ضمانت الکترونیک در تمامی حوزه‌های قضایی استان کردستان افزود: استفاده از ظرفیت فناوری‌های نوین در دستگاه قضایی با هدف تحقق اهداف سند تحول و تعالی قوه قضاییه، افزایش شفافیت و کاهش اطاله دادرسی دنبال می‌شود.

رئیس کل دادگستری کردستان با بیان اینکه در همین راستا دو مورد ضمانت الکترونیک در دادسرا و محاکم سنندج صادر شده است، گفت: به قضات ناظر زندان نیز دستور داده شده است از پذیرش ضمانت‌های عادی خودداری کنند.

جباری تصریح کرد: الکترونیکی شدن فرآیند وثیقه‌گذاری می‌تواند با تسریع در پذیرش وثایق و کاهش تأخیرهای اداری، از تداوم بازداشت‌های غیرضروری جلوگیری کرده و زمینه صیانت از آزادی‌های مشروع افراد را فراهم کند.

وی در پایان بر ضرورت بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های قانونی و فناوری‌های نوین در حوزه‌های قضایی استان تأکید کرد و یادآور شد: توسعه ضمانت‌های الکترونیک، علاوه بر تسهیل امور مراجعان، می‌تواند نیاز به مراجعات حضوری را کاهش داده و روند انجام امور قضایی را سرعت ببخشد.