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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۳۴

صدور ۲ ضمانت الکترونیک در محاکم و دادسرای سنندج

صدور ۲ ضمانت الکترونیک در محاکم و دادسرای سنندج

سنندج- رئیس کل دادگستری کردستان از صدور ۲ فقره ضمانت الکترونیک در دادسرا و محاکم سنندج خبر داد و گفت: این طرح با تسریع در وثیقه‌گذاری، به صیانت از آزادی‌های مشروع کمک می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جباری عصر چهارشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان از صدور دو فقره ضمانت الکترونیک در دادسرا و محاکم مرکز استان خبر داد و اظهار کرد: توسعه خدمات الکترونیک قضایی، گامی مؤثر در هوشمندسازی فرآیندهای دادرسی و تسهیل ارائه خدمات به مردم است.

وی با اشاره به اجرای طرح ضمانت الکترونیک در تمامی حوزه‌های قضایی استان کردستان افزود: استفاده از ظرفیت فناوری‌های نوین در دستگاه قضایی با هدف تحقق اهداف سند تحول و تعالی قوه قضاییه، افزایش شفافیت و کاهش اطاله دادرسی دنبال می‌شود.

رئیس کل دادگستری کردستان با بیان اینکه در همین راستا دو مورد ضمانت الکترونیک در دادسرا و محاکم سنندج صادر شده است، گفت: به قضات ناظر زندان نیز دستور داده شده است از پذیرش ضمانت‌های عادی خودداری کنند.

جباری تصریح کرد: الکترونیکی شدن فرآیند وثیقه‌گذاری می‌تواند با تسریع در پذیرش وثایق و کاهش تأخیرهای اداری، از تداوم بازداشت‌های غیرضروری جلوگیری کرده و زمینه صیانت از آزادی‌های مشروع افراد را فراهم کند.

وی در پایان بر ضرورت بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های قانونی و فناوری‌های نوین در حوزه‌های قضایی استان تأکید کرد و یادآور شد: توسعه ضمانت‌های الکترونیک، علاوه بر تسهیل امور مراجعان، می‌تواند نیاز به مراجعات حضوری را کاهش داده و روند انجام امور قضایی را سرعت ببخشد.

کد مطلب 6985563

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