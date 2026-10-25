تأکید فرماندار سمنان بر ثبت دقیق اطلاعات در سرشماری نفوس و مسکن

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان صبح یکشنبه در بازدید از ستاد سرشماری نفوس و مسکن شهرستان سمنان و دیدار با آمارگیران این طرح، بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی و مشارکت مردم در اجرای مطلوب این طرح آماری تأکید کرد.

وی با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی موظف به همراهی و همکاری با طرح آمارگیری سراسری در شهرستان سمنان هستند، اظهار کرد: این طرح از اول تا پایان آبان‌ماه ۱۴۰۵، همزمان با دیگر نقاط کشور، در سراسر شهرستان سمنان اجرا می‌شود.

فرماندار سمنان از مردم نیز خواست با مأموران آمارگیری همکاری لازم را داشته باشند تا اطلاعات مورد نیاز با دقت و به‌صورت کامل ثبت شود.

صمیمیان با تأکید بر اهمیت دقت در ثبت اطلاعات و پوشش کامل خانوارهای ساکن در مناطق مختلف شهرستان، گفت: آمارگیران باید این موضوع را با جدیت دنبال کنند تا هیچ خانواری از فرایند آمارگیری میدانی جا نماند.

وی با بیان اینکه اطلاعات جمعیتی باید با واقعیت‌های موجود همخوانی داشته باشد، افزود: دسترسی به آمار دقیق و واقعی می‌تواند به تصمیم‌گیران و برنامه‌ریزان در تدوین و اجرای برنامه‌های مورد نیاز شهرستان کمک کند.

فرماندار سمنان در پایان با تأکید بر ضرورت توجه به وضعیت واقعی سکونت خانوارها اظهار کرد: افرادی که محل زندگی، تحصیل فرزندان و فعالیت‌های روزمره آنان در شهرستان سمنان قرار دارد، باید در فرایند ثبت اطلاعات جمعیتی این شهرستان مورد توجه قرار گیرند.