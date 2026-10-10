تأکید فرماندار سمنان بر رفع خلأهای اجرایی طرح سرشماری

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان صبح شنبه در جلسه آخرین هماهنگی‌ها و بررسی وضعیت آماده‌سازی فرآیند اجرای سرشماری شهرستان سمنان در فرمانداری، بر ضرورت دقت در ثبت اطلاعات و مشارکت فعال شهروندان تأکید کرد.

وی با بیان اینکه آمار دقیق یکی از پایه‌های اصلی برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری در حوزه‌های مختلف شهرستان است، افزود: در فرآیند سرشماری نباید هیچ‌گونه خلأ یا نقصی در ثبت اطلاعات وجود داشته باشد.

فرماندار سمنان با اشاره به اجرای فرآیند اطلاع‌رسانی سرشماری از ۲۵ مهر تا ۵ آبان اظهار کرد: در این بازه زمانی، پیامک‌های اطلاع‌رسانی برای شهروندان ارسال می‌شود و لازم است مردم با مراجعه به سامانه «دولت من»، اطلاعات مورد نیاز را به‌صورت دقیق و کامل ثبت کنند.

صمیمیان، مشارکت شهروندان را یکی از عوامل مؤثر در دستیابی به آمار واقعی شهرستان دانست و گفت: هرچه اطلاعات با دقت و جامعیت بیشتری ثبت شود، امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای ارائه خدمات و پیش‌بینی نیازهای شهرستان در حوزه‌های مختلف فراهم خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به تجربه اجرای طرح پایلوت در سطح استان و اصلاح فرآیندها بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، تأکید کرد: تعداد مأموران مورد نیاز برای اجرای فرآیند آمارگیری در شهرستان سمنان باید در اسرع وقت بررسی و نهایی شود تا در هیچ بخشی از شهرستان با خلأ اجرایی مواجه نباشیم.

فرماندار سمنان بر ضرورت اطلاع‌رسانی گسترده و مستمر درباره فرآیند سرشماری نیز تأکید کرد و افزود: شهروندان باید از اهمیت ثبت دقیق اطلاعات آگاه باشند و دستگاه‌های مرتبط نیز با اطلاع‌رسانی مناسب، زمینه مشارکت حداکثری مردم و اجرای دقیق این فرآیند را فراهم کنند.

صمیمیان در پایان خاطرنشان کرد: هدف از اجرای سرشماری، دستیابی به تصویری واقعی و دقیق از جمعیت و ویژگی‌های شهرستان است و اطلاعات حاصل از آن می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی بهتر برای آینده شهرستان سمنان قرار گیرد.