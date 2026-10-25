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۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۵۳

شکار پهپاد متجاوز آمریکایی در هرمزگان

شکار پهپاد متجاوز آمریکایی در هرمزگان

بندرعباس- روابط عمومی ارتش اعلام کرد: یک فروند پهپاد متجاوز دشمن صبح امروز با آتش نیروی پدافند هوایی ارتش در منطقه جنوب شرق و تحت شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور ساقط شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، صبح یکشنبه یک فروند پهپاد متجاوز دشمن در آسمان هرمزگان با آتش سامانه‌های پدافند هوایی ارتش تحت هدایت شبکه یکپارچه پدافند هوایی در منطقه جنوب شرق کشور مورد اصابت قرار گرفت و منهدم شد.

این پهپاد از نوع لوکاس بوده است.

کد مطلب 6988943

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