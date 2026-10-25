شکار پهپاد متجاوز آمریکایی در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، صبح یکشنبه یک فروند پهپاد متجاوز دشمن در آسمان هرمزگان با آتش سامانه‌های پدافند هوایی ارتش تحت هدایت شبکه یکپارچه پدافند هوایی در منطقه جنوب شرق کشور مورد اصابت قرار گرفت و منهدم شد.

این پهپاد از نوع لوکاس بوده است.