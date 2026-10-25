به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل شوکت آبادی صبح یکشنبه در بازدید باغات دامغان، با اشاره به ظرفیت باغداری این شهرستان اظهار کرد: مجموع سطح باغات سیب دامغان ۴۶۳ هکتار است.

وی با بیان اینکه از این میزان، ۴۰۵ هکتار بارور است، ادامه داد: طبق برآوردها امسال بیش از چهار هزار تن محصول از این باغات برداشت می شود.

مدیر جهاد کشاورزی دامغان با بیان اینکه ۵۸ هکتار از باغات سیب شهرستان هنوز به مرحله باردهی نرسیده است، افزود: برداشت سیب در مناطق مختلف دامغان از جمله آستانه، آهوانو، دیباج، کلاته، شور تنگه و تویه انجام می‌شود.

شوکت آبادی با اشاره به تنوع ارقام سیب تولیدی در این منطقه بیان کرد: فوجی، زرد، لبنانی قرمز و گلاب از مهم‌ترین ارقام سیب کشت شده در باغات شهرستان هستند که متناسب با شرایط تولید و زمان برداشت، روانه بازار می‌شوند.

وی با اشاره به نحوه عرضه و نگهداری محصول تولیدی خاطرنشان کرد: بخشی از سیب برداشت شده از باغات دامغان به خارج از استان ارسال می‌شود و بخش دیگری نیز برای نگهداری و عرضه در زمان مناسب، در سردخانه های استان ذخیره‌سازی خواهد شد.

مدیر جهاد کشاورزی دامغان برداشت سیب را از محصولات مهم باغی دامغان برشمرد و افزود: این فعالیت تا دهه نخست آبان‌ماه ادامه دار خواهد بود.