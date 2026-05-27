اسماعیل شوکت آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر از اتمام برداشت محصول گل محمدی در این شهرستان خبر داد.
وی با اشاره به برداشت ۱۶۰ تن گل محمدی از گلستان های دامغان افزود: تولید گل محمدی در سال های اخیر با رشد خوبی روبرو بوده است.
مدیر جهاد کشاورزی دامغان از ارسال محصول گل محمدی به گلاب گیری های شهرستان خبر داد و بیان کرد: ۱۶۰ هکتار اراضی شهرستان زیر کشت این محصول هستند
شوکت آبادی با بیان اینکه کلاته رودبار بیشترین سطح زیر کشت گل محمدی را در دامغان دارد بیان کرد: بخش اعظم این محصولات به صورت فرآوری گلاب عرضه می شود.
وی با بیان اینکه گل خشک و غنچه خشک دیگر محصولات فرآوری گل محمدی در دامغان هستند، افزود: کارگاه های خانگی، نیمه صنعتی و صنعتی فرآوری محصولات را برعهده دارند.
مدیر جهاد کشاورزی دامغان با بیان اینکه عمده استان های همجوار خریدار محصولات تولیدی شهرستان هستند بیان کرد: شیوه کشت ۹۰ درصد اراضی گل محمدی در شهرستان دامغان و منطقه کلاته رودبار به صورت اراضی شیب دار با بهره وری بالا است.
